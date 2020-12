Κοινωνία

Κορονοϊός: Δελλατόλας-Αμυράς για το δίλημμα των εορτών (βίντεο)

Πώς σχολιάζουν τα μέτρα στην Ελλάδα, σε σύγκριση με την αυστηροποίηση του lockdown σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.