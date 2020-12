Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Χαλκιδική: Επεισόδια σε συγκέντρωση κατά των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση και συλλήψεις σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη χρήση μάσκας και τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό.

Στη σύλληψη ενός 53χρονου και ενός 28χρονου προχώρησε η Αστυνομία, μετά την ένταση που προκλήθηκε σε συγκέντρωση κατά των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, στη Συκιά Χαλκδικής.

Κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Συκιάς, χωρίς να φορούν μάσκες. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και επικράτησε ένταση. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ορισμένοι από όσους διαμαρτύρονταν πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και προκλήθηκε φθορά σε περιπολικό.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας, άσκηση βίας κατά αστυνομικών και απείθεια και αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.