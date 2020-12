Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Δραματική αύξηση των νεκρών το τελευταίο 24ωρο

Συνεχίζει να θερίζει ζωές η πανδημία στην Ιταλία. Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες νέα κρούσματα σε μία μέρα.

Μεγάλη αύξηση των θανάτων από κορονοϊό καταγράφεται σήμερα στην Ιταλία, καθώς 846 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα κρούσματα ήταν 14.844 το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 162.880 διαγνωστικά τεστ και το 9,1% ήταν θετικό.

Χθες τα νέα περιστατικά ήταν 12.030 και οι νεκροί 491. Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία έχουν χάσει την ζωή τους 65.857 άνθρωποι. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πάντως, υπογραμμίζουν ότι στον σημερινό αριθμό των θανάτων πιθανόν έχουν προστεθεί και στοιχεία ασθενών που απεβίωσαν τις περασμένες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας, σε σχέση με χθες είναι 92 λιγότεροι, και 423 λιγότεροι στους νοσοκομειακούς θαλάμους. Από το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας, δε, οι ειδικοί σχολιάζουν ότι είναι σαφές πως οι μολύνσεις τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκαν με ταχύτατο ρυθμό.

Ο Τζάνι Ρέτσα, υπεύθυνος του τομέα πρόληψης του υπουργείου Υγείας της Ιταλίας δήλωσε, τέλος, ότι «ο αριθμός των νεκρών είναι πραγματικά δραματικός» και πρόσθεσε ότι «για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι στις περιφέρειες στις οποίες επιβλήθηκαν αυστηροί περιορισμοί, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μπόρεσε να μειωθεί».