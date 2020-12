Αθλητικά

Πάλη: Χρυσό μετάλλιο η Πρεβολαράκη

Πρώτη στον κόσμο η Κυρία της Ελληνικής Πάλης, Μαρία Πρεβολαράκη.

Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Πάλης που διεξάγεται στη Σερβία στα 53κ. Γυναικών κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαράκη. Η Κυρία της Ελληνικής Πάλης επικράτησε με 5-1 της Ζάσινα (Πολωνία) κι ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η Μαρία Πρεβολαράκη μπήκε από την αρχή με μεγάλη διάθεση και στόχο να επιβληθεί κατά κόρον της Ζάσινα. Η άριστη ψυχολογία και τακτική της , της έδωσαν πλεονέκτημα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της.Το τελικό 5-1 της έφερε το χρυσό μετάλλιο, αλλά μία παρατήρηση που δέχθηκε από τους διαιτητές της στέρησε το δικαίωμα να πετύχει ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο σε μια παγκόσμια διοργάνωση, χωρίς να έχει χάσει σημείο.

Η Κυρία της Ελληνικής Πάλης έστειλε παγκοσμίως το μήνυμα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κι αν όλα πάνε καλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πρωταγωνιστήσει.