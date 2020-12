Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έμεινε στους Μπακς και πανηγυρίζει το Μιλγουόκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω των social media. Το μήνυμα που έστειλε στους οπαδούς της ομάδας του.

Τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς θα φορά για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek Freak” ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στα social media την επέκταση της συνεργασίας του με την πρώτη ομάδα του στο ΝΒΑ και παραμένει “ελάφι”.

«Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτή είναι η πόλη μου... Είμαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να είμαι μέρος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αξίζουν. Το σόου συνεχίζεται... ας το πιάσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το supermax συμβόλαιο που του προσέφεραν οι Μιλγουόκι Μπακς θα του αποφέρει περίπου 228 εκατομμύρια δολάρια!

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. ?????? pic.twitter.com/895tCBE9RK