Πολιτική

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2021

Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση υπερψήφισαν τις αμυντικές δαπάνες.

Με τις ψήφους των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2021, ενώ οι 142 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Την ίδια ώρα, οι αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού συγκέντρωσαν 189 “ναι”, καθώς υπερψηφίστηκαν τόσο από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής όσο και από τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. 16 βουλευτές καταψήφισαν και 95 δήλωσαν “παρών”.

Οι δαπάνες όλων των υπόλοιπων Υπουργείων ψηφίστηκαν επίσης από 158 βουλευτές (142 κατά) με μόνη διαφοροποίηση τις δαπάνες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ψηφίστηκαν από 159 βουλευτές έναντι 141 βουλευτών που τις καταψήφισαν.

Η ονομαστική ψηφοφορία, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού, έγινε τόσο δια ζώσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος όσο και με επιστολικές ψήφους που απέστειλαν οι βουλευτές στο Προεδρείο της Βουλής. Ψήφισαν και οι 300 βουλευτές.

Στις πέντε ημέρες που διήρκεσε η συζήτηση επί του Προϋπολογισμού, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, η Ολομέλεια συνεδρίασε 60 ώρες, μίλησαν 234 βουλευτές , 37 μέλη της κυβέρνησης και οι 6 πολιτικοί αρχηγοί. Ήταν, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, η πρώτη φορά που δεν χρειάσθηκε να μειωθεί ο χρόνος ομιλίας των αγορεύσεων προκειμένου να προλάβουν να μιλήσουν όσο περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους βουλευτές.