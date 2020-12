Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Νέα στοιχεία αναζητούν οι Αρχές (βίντεο)

Πότε αναμένεται να απολογηθεί η 35χρονη, η οποία κατηγορείται πως έριξε το καυστικό υγρό στην άτυχη Ιωάννα.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στη Δικαιοσύνη στέλνουν οι αστυνομικοί τα στοιχεία που προκύπτουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για την επίθεση με βιτριόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο “μικροσκόπιό” τους βρέθηκαν τέσσερα άτομα με τα οποία συνομιλούσε η κατηγορούμενη. Ερευνάται αν γνώριζαν κάτι για το περιστατικό.

Η 35χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, αποφάσισε να απολογηθεί στις αρχές του έτους. Κρατείται στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα. Βρίσκεται σε ένα θάλαμο περίπου 100 τ.μ. μαζί με άλλες επτά γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ήρεμη και δεν έχει προκαλέσει κανένα πρόβλημα. Εργάζεται στην αποθήκη των φυλακών και ορισμένες φορές ασχολείται με την προμήθεια ειδών προστασίας από τον κορονοϊό.

Η 35χρονη φέρεται να είχε πληκτρολογήσει αναζητήσεις για τη χορήγηση ενέσεων που δεν ανιχνεύονται, αλλά και πού βρίσκεται η μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο.