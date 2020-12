Πολιτισμός

Κορονοϊός: Κρούσματα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Έκλεισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών. Εντοπίστηκαν κρούσματα στο προσωπικό. Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Έκλεισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών λόγω διαπιστωμένων κρουσμάτων covid-19 στο προσωπικό της Εφορείας .

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για χώρους εργασίας του δημοσίου τομέα το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την προσωρινή παύση λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας από σήμερα, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020.