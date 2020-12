Οικονομία

ΔΕΗ: Εκκίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ

Μεταξύ των “μνηστήρων” είναι τρεις επενδυτικοί οίκοι, που έχουν στην κατοχή τους μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα στην Ευρώπη.

Τουλάχιστον τρεις επενδυτικοί οίκοι που έχουν στην κατοχή τους μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα σε Ευρώπη και τρίτες χώρες, περιλαμβάνονται κατά τις πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για την εξαγορά του 49 % των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Κατ αρχήν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν εκφράσει περί τους δέκα επενδυτές.

Αργά απόψε δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει την τελευταία τριετία να έχουν ισολογισμό τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ ή κεφάλαια 3,75 δισ. ευρώ αν πρόκειται για funds.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 29 Ιανουαρίου. Οι επενδυτές που θα περάσουν από το στάδιο της προεπιλογής θα μπουν στη διαδικασία της λεπτομερούς ενημέρωσης για τα λειτουργικά, οικονομικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ και των δεσμευτικών προσφορών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 100 % θυγατρική της ΔΕΗ, λειτουργεί δίκτυο μήκους 240.000 χιλιομέτρων και εξυπηρετεί 7,6 εκατ. πελάτες.

Προς πώληση διατίθεται το 49 % των μετοχών, ενώ πριν από τη μεταβίβαση η ΔΕΗ θα εισφέρει στον ΔΕΔΔΗΕ την κυριότητα του δικτύου μαζί με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτό. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, ο μέτοχος μειοψηφίας θα έχει αυξημένα δικαιώματα, τα οποία θα προσδιορίζονται στην συμφωνία μετόχων που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών στη λήξη της διαδικασίας.