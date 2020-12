Αθλητικά

Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης: Στην δεύτερη παράταση λύγισαν οι “πράσινοι”

Αν και πάλεψαν σκληρά, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Άγγιξε το... θαύμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Αλμπέρτο Αμπάλντε (19π.) “ντύθηκε” ήρωας και έσωσε τη “βασίλισσα” από μια ήττα στο ΟΑΚΑ, μετά από... δύο παρατάσεις (!), 93-97, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague. Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν μέχρι στιγμής, από άποψης θεάματος και σασπένς, ο νικητής κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μετά από “κατάθεση ψυχής” και από τους δύο αντιπάλους.

Με τους 27 πόντους του ο Νεμάνια Νέντοβιτς τα έδωσε όλα, 18 πρόσθεσε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, 14 ο Γιώργος Παπαγιάννης και 13 ο Μπεν Μπέντιλ. Όμως, ο Αλμπέρτο Αμπάλντε ήταν ασταμάτητος και στα δύο έξτρα πεντάλεπτα και ήταν αδιαμφισβήτητα ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο.

Οι “πράσινοι” έκαναν επιμέρους σκορ 20-12 στην 4η περίοδο, ο ηγέτης τους, Νεμάνια Νέντοβιτς με 2/2 βολές είχε “γράψει” το 68-66, αλλά ο Ισπανός σούπερ σταρ Σέρχιο Γιουλ στα 14΄΄ πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας, με δίποντο, έστειλε το παιχνίδι σε έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Παναθηναϊκός είχε ιδανικό ξεκίνημα στην πρώτη παράταση, όταν οι Παπαπέτρου, Παπαγιάννης και Μποχωρίδης τον έβαλαν σε πλεονεκτική θέση (75-71), όμως ακολούθησε τρίποντο του Τρέι Τόμπκινς, για να πετύχε 5 σερί πόντους αμέσως μετά ο Αλμπέρτο Αμπάλντε. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης πήρε το 5ο φάουλ του Τζέφρι Τέιλορ, στα 7΄΄΄και από τη γραμμή των βολών, με 2/2, έστειλε τον αγώνα σε δεύτερη παράταση διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες των παικτών του Γιώργου Βόβορα.

Η “μάχη” ήταν συγκλονιστική και στη 2η παράταση, σε ένα ματς απαγορευμένο για... καρδιακούς, με τρίποντα εκατέρωθεν. Όμως, με τον Αλμπέρτο Αμπάλντε να κάνει τα πάντα στο παρκέ, η Ρεάλ Μαδρίτης ξέφυγε με +6, 85-91, 1:11΄΄ πριν το τέλος. Ο Παπαγιάννης μείωσε σε 90-93 στα 11΄΄, ο Νέντοβιτς μείωσε και σε 93-95, αλλά ο Τρέι Τόμπκινς με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 90-95 και ο MVP Αλμπέρτο Αμπάλντε με 2 ακόμη βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ (93-97).

Αυτή ήταν η 9η ήττα του Παναθηναϊκού (4-9), ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την 9η νίκη της (9-5).

Οι Ουόλτερ Ταβάρες (20π.) και Άντονι Ράντολφ (18π.) ήταν άξιοι συμπαραστάτες του Αλμπέρτο Αμπάλντε για τους Ισπανούς.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 29-33, 48-56, 68-68 κ.α., 79-79 παρ., 93-97 2η παρ.

Παναθηναϊκός (Βόβορας): Μακ 6, Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης 4, Παπαπέτρου 18, Κασελάκης, Φόστερ 1, Νέντοβιτς 27, Γουάιτ 2, Μήτογλου 4, Μπέντιλ 13, Σαντ-Ρος 4.

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ 4, Ράντολφ 18, Φερνάντεθ 1, Αμπάλντε 18, Λαπροβίτολα, Ντεκ 6, Γκαρούμπα, Κάρολ 11, Ταβάρς 20, Γιουλ 6, Τόμπκινς 12, Τέιλορ.