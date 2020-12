Αθλητικά

Basketball Champions League: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ

Στην έδρα της γαλλικής Σολέ “έσπασε” το αήττητο της “Ένωσης”.

Στη Γαλλία έλαβε τέλος το αήττητο της ΑΕΚ στον 3ο όμιλο του Basketball Champions League. Η Ένωση ηττήθηκε 79-70 από τη Σολέ, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να υποχρεώνουν την ελληνική ομάδα στην πρώτη της φετινή απώλεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ένα καταστροφικό τέταρτο δεκάλεπτο δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να διευρύνει το αήττητο της και να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Η “Ένωση”… κόλλησε απέναντι στην αντίπαλη άμυνα, στην τελευταία περίοδο, βλέποντας την Σολέ να τρέχει επιμέρους σκορ 26-11 και να… κόβει πρώτη το νήμα του τερματισμού, πανηγυρίζοντας την πρώτη επιτυχία της στον 3ο όμιλο, με την οποία απέκτησε ελπίδες πρόκρισης.

Κορυφαίοι της ΑΕΚ, η οποία έχασε τη μάχη των ριμπάουντ στον... επίλογο του αγώνα, ενώ αστόχησε σε κομβικά τρίποντα, οι Κιθ Λάνφγκφορντ (22 πόντοι) και Γιανίκ Μορέιρα (19 πόντοι, 12 ριμπάουντ), ενώ από τη Σολέ ξεχώρισε ο Βαφέσα Φοφανά με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 40-43, 58-59, 79-70

Σολέ: Φοφανά 22, Χρόβατ 14, Τζόουνς 9, Κρομά 10, Στόκτον 14, Μπλέικς 8, Ντιαρά 2, Μακουντού.

ΑΕΚ: Γκίκας 10, Λάνγκφορντ 22, Ματσιούλις 7, Μορέιρα 19, Ζήσης, Χρυσικόπουλος, Γιάνκοβιτς 4, Κατσίβελης 2, Μαυροειδής, Μόουζες, Ρογκαβόπουλος 6.