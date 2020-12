Αθλητικά

Παναθηναϊκός: τραυματίστηκε ο Μακ

Ανησυχία στο ιατρικό team των «πρασίνων». Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχασε μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά έχασε και τον Σέλβιν Μακ. Ο Αμερικανός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ισπανική ομάδα στο ΟΑΚΑ, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ των «πρασίνων» να κάνουν λόγο για διάστρεμμα.

Το πρωί της Τετάρτης (16/12), ο Μακ θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Καθώς την Πέμπτη (17/12) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου, οι πιθανότητες να είναι σε θέση να αγωνιστεί κρίνονται, τουλάχιστον προς το παρόν, μειωμένες.