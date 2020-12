Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: σπάει το ένα “μαύρο” ρεκόρ πίσω από το άλλο

Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τρομακτική αναζωπύρωση της πανδημίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν χθες Τρίτη νέο ρεκόρ κρουσμάτων του SARS-CoV-2, με πάνω από 248.000 μολύνσεις να επιβεβαιώνονται σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ταυτόχρονα η χώρα, η οποία είναι αντιμέτωπη με τρομακτική αναζωπύρωση της πανδημίας εδώ και πάνω από έναν μήνα, θρήνησε άλλους 2.706 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, κατά τους αριθμούς της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα).

Οι ΗΠΑ σπάνε το ένα μαύρο ρεκόρ πίσω από το άλλο εδώ και δύο εβδομάδες. Το όριο των 200.000 μολύνσεων σε ένα 24ωρο έχει ξεπεραστεί τις 10 από τις τελευταίες 13 ημέρες.

Ο αριθμός των ασθενών που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία βρίσκεται επίσης στο υψηλότερο επίπεδό του από την εκδήλωση της πανδημίας: 113.000 κλίνες είναι κατειλημμένες από ανθρώπους με την COVID-19, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη το αμερικανικό υπουργείο Υγείας.

Η κατάσταση οδεύει μεν να βελτιωθεί στις μεσοδυτικές πολιτείες, όπου οι αριθμοί των κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται σε ημερήσια βάση και των εισαγωγών σε νοσοκομεία σημειώνουν πτώση, αλλά επιδεινώνεται στο βορειοανατολικό και στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το COVID Tracking Project.

Ειδικά η πολιτεία Καλιφόρνια είναι πλέον αντιμέτωπη με έλλειψη κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Λιγότερες από 100 τέτοιες κλίνες ήταν ελεύθερες χθες Τρίτη στην κομητεία του Λος Άντζελες, η οποία μετράει 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Η κολοσσιαία εκστρατεία εμβολιασμού που άρχισε προχθές Δευτέρα στις ΗΠΑ, με τις πρώτες ενέσεις του σκευάσματος των Pfizer/BioNTech, δεν θα αναχαιτίσει την έξαρση της πανδημίας, έχουν προειδοποιήσει ειδικοί και αξιωματούχοι: θα χρειαστούν πολλοί μήνες προτού να έχει ανοσοποιηθεί αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Οι ειδικοί επιμένουν στην ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης, ειδικά καθώς πλησιάζουν οι γιορτές του τέλους της χρονιάς.