Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Η γιορτινή διάθεση παλεύει με τις καθημερινές δυσκολίες και καλούμαστε να πάρουμε γενναίες αποφάσεις.

ΚΡΙΟΣ

Ως μέρα γενναίων αποφάσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η σημερινή και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν σας τρομάζει καθώς η παρορμητική φύση σας έχει έντονη την επιθυμία και την θέληση για νέες εκκινήσεις. Στα θέματα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας καλείστε να δείξετε σήμερα τη δύναμή σας με αποφάσεις τολμηρές και ίσως καταλυτικές. Η πίστη είναι αυτή που θα σας δώσει τη δύναμη καθώς και η αμέριστη υποστήριξη του συντρόφου σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Επιμένω για σας σημαίνει νικώ. Αυτό προφανώς σας δίνει την προοπτική της ολοκλήρωσης του κάθε σχεδίου σας αλλά κάποιες φορές μπορεί να αποδειχθεί και καταστροφικό. Την ευελιξία της προσαρμοστικότητας έρχεται να σας διδάξει η σημερινή μέρα με ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όταν ένας δρόμος είναι κλειστός είναι μάταιο να επιμένουμε να τον ανοίξουμε… πάντα υπάρχει παράπλευρο μονοπάτι. Στα ερωτικά σας καλό θα ήταν να περιμένετε λίγο πριν εκφράσετε την κάθε άποψη.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να σας δημιουργήσει μια απόμακρη συμπεριφορά που ίσως να μην χαρακτηρίζει την εξωστρεφή σας φύση αλλά προφανώς να είναι απόλυτα δικαιολογημένη σήμερα. Τα εργασιακά σας θέματα αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα μα πριν πάρετε την απόφαση για οποιαδήποτε αλλαγή καλό θα ήταν να μελετήσετε την κάθε νέα προοπτική. Το ταίρι σας θα μπορούσε να σας δώσει μια αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων ίσως έτσι βγείτε από αδιέξοδα. Οι αδέσμευτοι θα μπορούσαν σήμερα να εντυπωσιαστούν από μια νέα γνωριμία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Είναι η εποχή των ανακατατάξεων για σας και αυτό προφανώς το έχετε αισθανθεί εδώ και καιρό καθώς κάποιες συνεργασίες τελειώνουν ξαφνικά και ίσως κάποιοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι για σας παρά το δέσιμο των χρόνων μεταξύ σας αποφασίζουν οι ίδιοι ή ακόμη και εσείς να δοθεί τέλος στη μεταξύ σας επικοινωνία. Είναι ανώφελο να επιμένετε να επαναφέρετε αυτό που ήδη έχει αποχωρήσει σπαταλώντας αδίκως τον χρόνο σας. Θυμηθείτε πως το παρόν ανοίγει τα παράθυρα του μέλλοντος.

ΛΕΩΝ

Τα εργασιακά σας θέματα δεν σταματούν να σας προβληματίζουν με τις συνεχείς απαιτήσεις του χρόνου και της ενέργειάς σας. Ουσιαστικά καλείστε να αλλάξετε όλα αυτά που σας κρατάνε πίσω πριν σας προλάβουν τα ανατρεπτικά γεγονότα λόγω μιας απρόβλεπτης και αναμφίβολης καθημερινότητας. Στα ερωτικά σας φανείτε μεγαλόψυχοι και υποχωρητικοί καθώς το μόνο εμπόδιο που δημιουργεί τις αντιπαραθέσεις είναι ο ίδιος σας ο εγωισμός.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι πάγιες απαιτήσεις στα ερωτικά σας όπως και η ευθύτητα του λόγου που απαιτείτε από τον σύντροφό σας, προφανώς δεν χωρούν ούτε συμβιβασμούς ούτε υποχωρήσεις. Αυτό είναι προφανές, ειδικά για σας που το οικοδόμημα της ζωής σας θέλετε να στηρίζεται σε γερές και ακλόνητες βάσεις. Παρόλο που η εποχή δεν ευνοεί τα αισθηματικά σας, δίνει την ευκαιρία μέσα από τις συνεχόμενες αμφισβητήσεις να κρίνετε τόσο τα συναισθήματα όσο και την ταυτότητα όλων αυτών που σας πλησιάζουν με ερωτικό ενδιαφέρον.

ΖΥΓΟΣ

Στον τομέα των διαπροσωπικών σας σχέσεων κινείται η σημερινή μέρα, όπως και γενικότερα η συγκεκριμένη εποχή για εσάς. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν σήμερα κάποιες αφορμές για συζητήσεις στα πλαίσια του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Αισθάνεστε ότι κάποιοι από τους δικούς σας ανθρώπους δεν κατανοούν ακριβώς τον τρόπο σκέψης σας και κατά συνέπεια και τις ενέργειές σας. Η ημέρα επίσης προσφέρεται για έναν διάλογο μαζί τους που θα ήταν ωφέλιμος και λυτρωτικός αν καταφέρετε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Επικοινωνιακά θα μπορούσατε σήμερα να ελιχθείτε και να λύσετε κάποια από τα θέματα που προέκυψαν στο χώρο της εργασίας σας. Ο θυμός, ειδικά για σας που δεν εξωτερικεύετε εύκολα τα συναισθήματά σας, γίνεται επιζήμιος και ψυχοφθόρος. Επομένως θα ήταν ωφέλιμο σήμερα να δώσετε την ευκαιρία, μέσα από μια διαφορετική επικοινωνιακή τακτική, να βρείτε σημείο επαφής διαλύοντας τις τυχόν παρεξηγήσεις με τους συναδέλφους, τους γείτονες ή και με τα αδέλφια σας. Ερωτικά είστε και δεν είστε σε μια σχέση.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Στο παιχνίδι της τύχης είστε τακτικοί θαμώνες και σχεδόν πάντοτε είστε οι κερδισμένοι καθώς είστε και οι ευνοούμενοι της. Η σημερινή μέρα σας δίνει την δυνατότητα να ασχοληθείτε με θέματα οικονομικού περιεχομένου. Θα ήταν καλό να δώσετε μια επιπλέον προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών σας σήμερα. Η απόδοσή τους θα μπορούσε να κινηθεί σε πολύ θετικά πλαίσια αν αποφύγετε τις επιπόλαιες κινήσεις. Στα ερωτικά σας το πάθος σας παρακινεί σε κινήσεις και προσκλήσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η μέρα κρύβει μια ένταση για σας που καλό θα ήταν να διαχειριστείτε με έξυπνο τρόπο. Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αλλαγών που βιώνουμε στις μέρες μας η προσαρμοστικότητα είναι η ασπίδα αλλά και το δόρυ μας. Ειδικά σε εσάς, που η εποχή σας φέρνει ανατροπές συνεχόμενες καλώντας σας να αλλάξετε πολλά από τα κομμάτια των θεωριών σας, η ένταση που νοιώθετε εξαιτίας τους πολλές φορές δημιουργεί θυμό που ξεσπά πάντα σε λάθος ανθρώπους. Οι ενδοοικογενειακοί καυγάδες το μόνο που προσφέρουν τις περισσότερες φορές είναι ανώφελους πονοκεφάλους…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σε μια πιο μυστική συνάντηση με τον ίδιο σας τον εαυτό σας οδηγεί η σημερινή μέρα. Πολλά είναι εκείνα που καλείστε να επανεξετάσετε και να διαχειριστείτε αυτή την εποχή και καλό θα ήταν πριν να ενεργήσετε, να φιλοσοφήσετε μέσα σας όλες τις παραμέτρους. Τα ερωτικά σας διανύουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο που το μόνο σίγουρο που θα μπορούσε να σας υποσχεθεί μέσα από αλλαγές και ανακατατάξεις είναι ότι αυξάνεται αισθητά ο κύκλος των γνωριμιών σας.

ΙΧΘΥΣ

Ανάμεσα σε φίλους, γνωστούς και άτομα με τα οποία έχετε κοινά ενδιαφέροντα κινείστε σήμερα. Η γνωστή σας ενσυναίσθηση και η ευαισθησία σας πολλές φορές σας οδηγούν σε πράξεις που έχουν οπωσδήποτε ένα κόστος άλλοτε ψυχικό, καθώς επωμίζεστε τα προβλήματα των άλλων, και άλλοτε οικονομικό με τις γενναιόδωρες οικονομικές σας βοήθειες. Θα μπορούσε σήμερα κάποιες ενέργειες φίλων να σας βάλουν σε φάση αμφισβήτησης για τις προθέσεις του.

Πηγή: astrologos.gr