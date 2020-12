Κόσμος

Κορονοϊός: σε αυστηρό lockdown η Γερμανία

Κλείνουν σχολεία και καταστήματα, ενώ απαγορεύεται το αλκοόλ στο δρόμο. Ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θυμάτων από την πανδημία.

Γενικό, αυστηρό lockdown τίθεται σε ισχύ από σήμερα και τουλάχιστον ως τη 10η Ιανουαρίου σε όλη την Γερμανία, μετά την αποτυχία του «μερικού lockdown» που εφαρμόστηκε από τη 2η Νοεμβρίου να ανακόψει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Για δύο «πολύ σκληρούς» μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, προειδοποίησε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τα καταστήματα λιανικής, τα οποία ήταν μέχρι τώρα ανοιχτά, αναστέλλουν την λειτουργία τους, με εξαίρεση όσα πωλούν «απολύτως απαραίτητα» είδη: φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, σημεία πώλησης εφημερίδων και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καταστήματα ειδών διατροφής και φροντίδας ζώων, καθώς και καταστήματα με εποχικά είδη. Από σήμερα κλείνουν επίσης κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, στούντιο τατουάζ, ενώ κλειστές παραμένουν ούτως ή άλλως από τις αρχές Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μόνο για να παραδίδουν φαγητό σε πακέτο, οι χώροι θεάματος, πολιτισμού και αθλητισμού. Σε λειτουργία παραμένουν ιδιωτικά ιατρεία, κέντρα εργο- λόγο- και φυσιοθεραπείας και ποδολογίας.

Από σήμερα απαγορεύεται ακόμη η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιο χώρο, μέτρο που αυτή την εποχή αφορά κυρίως το ζεστό κρασί που διατίθεται στις παραδοσιακές υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες αγορές που επέλεξαν να λειτουργήσουν με σύστημα «drive-through».

Τα σχολεία, τα οποία κανονικά θα έκλειναν την 21η ή την 23η Δεκεμβρίου, κλείνουν κι αυτά ήδη από σήμερα, με την έκκληση της πολιτείας οι μαθητές να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο σπίτι πριν συναντήσουν συγγενείς ή φίλους κατά την διάρκεια των εορτών. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις, επιτρέπεται ωστόσο να συναντηθούν έως και πέντε πρόσωπα, χωρίς να υπολογίζονται παιδιά κάτω των 14 ετών. Η σχεδιαζόμενη χαλάρωση των περιορισμών για την περίοδο 23η Δεκεμβρίου - 2η Ιανουαρίου έχει ασφαλώς ακυρωθεί.

Οι πολιτικές και υγειονομικές αρχές απευθύνουν ακόμη έκκληση να μην πραγματοποιηθούν «μη απαραίτητα» ταξίδια, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, ενώ όποιος επιστρέφει από το εξωτερικό, θα πρέπει να μείνει σε δεκαήμερη προληπτική καραντίνα ή πενθήμερη, εφόσον υποβληθεί σε τεστ το αποτέλεσμα του οποίου είναι αρνητικό. Παρά τις αυστηρές παραινέσεις πάντως, ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μονάχου, αναμένονται περίπου 200.000 επιβάτες την περίοδο μεταξύ 18ης Δεκεμβρίου και 10ης Ιανουαρίου, με προορισμούς κυρίως τη νότια Γερμανία, αλλά και χώρες του εξωτερικού. Βέβαια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, το αεροδρόμιο αυτό εξυπηρετούσε περίπου 120.000 επιβάτες την ημέρα.

Οι εκκλησίες θα μπορούν κατά τις ημέρες των εορτών να λειτουργήσουν, μόνο ωστόσο στον βαθμό που είναι εφικτό να τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των πιστών, και πάντα με την χρήση προστατευτικής μάσκας.

Σε πολλά από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια, όπως η Βαυαρία, η Θουριγγία και το Βρανδεμβούργο, επιβάλλονται ήδη επιπλέον μέτρα, με κυριότερο αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Στη Βαυαρία, όπου η πανδημία βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση, ο περιορισμός επιβάλλεται τις ώρες 21:00 - 05:00 και το πρόστιμο για την παραβίασή του ξεκινάει από τα 500 ευρώ.

Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχει ήδη ανακοινωθεί ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, ενώ έχει ανασταλεί η πώληση βεγγαλικών. Αν και, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild, πολλοί Γερμανοί έσπευσαν να τα προμηθευτούν από την γειτονική Πολωνία.

Χθες, τελευταία ημέρα της λειτουργίας της αγοράς, σε πολλές περιοχές της Γερμανίας σχηματίστηκαν ουρές στα καταστήματα, από καταναλωτές οι οποίοι ήθελαν να πραγματοποιήσουν τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον διευθυντή του γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Στέφαν Γεντ, η κατάσταση στο τέλος του έτους «θα αποδειχθεί φιάσκο για πολλούς επιχειρηματίες». Συνολικά εκτιμάται ότι ο τζίρος στην λιανική θα συρρικνωθεί αυτή την περίοδο κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Την ίδια ώρα, η εταιρία κούριερ των Γερμανικών Ταχυδρομείων (DHL) αναμένει αύξηση του αριθμού των πακέτων που θα παραδοθούν κατά 20% σε σχέση με το 2019.

Χθες η Άγγελα Μέρκελ, κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός της (CDU), έκανε λόγο για δύο «πολύ σκληρούς» μήνες που έρχονται, ενώ δήλωσε «ανήσυχη» για την κατάσταση, καλώντας τους πολίτες να μην ζητούν εξαιρέσεις από τους περιορισμούς που τίθενται σήμερα σε ισχύ, καθώς «έτσι θα χρειαστεί να μείνουμε περισσότερο σε lockdown». Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα της η αυξημένη κίνηση στην αγορά των τελευταίων ημερών να μην οδηγήσει για μια ακόμη φορά σε έξαρση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού.

Την «υπομονή» των πολιτών ζήτησε εκ νέου χθες το βράδυ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τονίζοντας ότι «αν χάσουμε τώρα την υπομονή μας, ο ιός θα μας ελέγχει για πολύ ακόμη». Δήλωσε πάντως ότι η προσωπική του ελπίδα πηγάζει από την κοινή λογική και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι περισσότεροι πολίτες στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ρεκόρ θανάτων στη Γερμανία

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 27.728 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 1.379.238, δείχνουν σήμερα Τετάρτη τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Παράλληλα 952 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει ως αυτό το στάδιο τους 23.427 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Ο αριθμός αυτός θανάτων δεν έχει προηγούμενο στη χώρα.