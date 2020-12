Κόσμος

ΗΠΑ: διαπραγματεύσεις με Pfizer για αγορά επιπλέον δόσεων του εμβολίου της

Η κυβέρνηση υπόσχεται να αξιοποιήσει τις εξουσίες της για να διατεθούν στην Pfizer οι πρώτες ύλες που χρειάζεται για να προχωρήσει στην παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer Inc βρίσκονται σε διαπραγμάτευση προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για την αγορά τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της εναντίον του νέου κορονοϊού το 2021, έγραψε χθες Τρίτη η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πρόσωπα ενημερωμένα σχετικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση του Τραμπ υπόσχεται να αξιοποιήσει τις εξουσίες της για να διατεθούν κατά προτεραιότητα στην Pfizer οι πρώτες ύλες που χρειάζεται για να προχωρήσει στην παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της για τους Αμερικανούς μέσα στο πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν χθες Τρίτη νέο ρεκόρ κρουσμάτων του SARS-CoV-2, με πάνω από 248.000 μολύνσεις να επιβεβαιώνονται σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Ταυτόχρονα η χώρα, η οποία είναι αντιμέτωπη με τρομακτική αναζωπύρωση της πανδημίας εδώ και πάνω από έναν μήνα, θρήνησε άλλους 2.706 θανάτους εξαιτίας της COVID-19, κατά τους αριθμούς της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα).

Η κολοσσιαία εκστρατεία εμβολιασμού που άρχισε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, με τις πρώτες ενέσεις του σκευάσματος των Pfizer/BioNTech, δεν θα αναχαιτίσει την έξαρση της πανδημίας, έχουν προειδοποιήσει ειδικοί και αξιωματούχοι: θα χρειαστούν πολλοί μήνες προτού να έχει ανοσοποιηθεί αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι ειδικοί επιμένουν στην ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης, ειδικά καθώς πλησιάζουν οι γιορτές του τέλους της χρονιάς.