Life

“Κάνε την αγάπη, πράξη”: το “TΑΞΙ” στηρίζει το “Χαμόγελο του Παιδιού” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιούμορ, ατάκες, τραγούδι, καλή διάθεση και ανατρεπτικές απαντήσεις σε έξι απολαυστικά επεισόδια του «Ταξί» για... καλό σκοπό!

Το «Ταξί» λύνει το χειρόφρενό του και τις γιορτές!

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βάζει το ταξίμετρο για φιλανθρωπικό σκοπό και πατάει γκάζι με «επιβάτες» του αγαπημένα πρόσωπα.

Για τρία Σαββατοκύριακα, από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου, ο Αλέξανδρος τεστάρει τις γνώσεις παρουσιαστών και ηθοποιών του ΑΝΤ1. Τα χρήματα που θα κερδίσουν θα έχουν τελικό προορισμό το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο ΑΝΤ1, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάνε την Αγάπη πράξη» στηρίζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη! Αυτά τα Χριστούγεννα αναλαμβάνει να βοηθήσει τα 300 παιδιά, που μεγαλώνουν στο «Χαμόγελο του Παιδιού», να κρατήσουν το χαμόγελό τους!

Χιούμορ, ατάκες, τραγούδι, καλή διάθεση και ανατρεπτικές απαντήσεις σε έξι απολαυστικά επεισόδια του «Ταξί».

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 20.00, η Θεοφανία Παπαθωμά και η Δανάη Λουκάκη αφήνουν για λίγο το Διαφάνι και μετρούν τα πρώτα χιλιόμετρα των εορταστικών διαδρομών του «Ταξί». Οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται άψογα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις, ενώ τις βοηθάει τηλεφωνικά και ο Πασχάλης Τσαρούχας! Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος παραλαμβάνει, από τα γυρίσματα της «Φαμίλιας», την Ιωάννα Ασημακοπούλου και τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Στη διαδρομή θα παίξουν βάζοντας τα δυνατά τους, ενώ ταυτόχρονα θα μάθουν πολλά, όπως σε ποιον τομέα θα τους φέρει γούρι, σύμφωνα πάντα με το Φενγκ Σούι, ένα ζευγάρι πάπιες!

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 20.00, μετά την εκπομπή τους στον Ρυθμό 9,49, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον συναντιούνται με τον Αλέξανδρο. Το «Ταξί» «γεμίζει» από φωνές, μιμήσεις και… ιδέες για νέες σειρές μυθοπλασίας στον ΑΝΤ1, με τη Μαίρη Συνατσάκη να τους βοηθάει μέσα από video-κλήση. Αμέσως μετά, η Αμαλία Καβάλη και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής από τις «Άγριες Μέλισσες» ενώνουν τις δυνάμεις τους, δίνουν τις πιο απρόβλεπτες απαντήσεις και το απολαμβάνουν σαν μικρά παιδιά!

Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 20.00, Κόνυ Μεταξά και Δημήτρης Μοθωναίος επιβιβάζονται στο «Ταξί» και παίζουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής Μαρούσι – Σπάτα, με την Κόνυ να δίνει παράλληλα συμβουλές μόδας στον Αλέξανδρο. Στο ίδιο επεισόδιο, οι Πρωινοί Τύποι, ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης, σοκαρισμένοι, βλέπουν να τους περιμένει έξω από το studio των ειδήσεων το «Ταξί». Ακόμη μεγαλύτερο σοκ είναι για τον Αλέξανδρο όταν ακούει τον ξάδερφό του στην άλλη άκρη της γραμμής να βοηθάει τον Παναγιώτη και τον Νίκο!

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 20.00, μία έκπληξη περιμένει τη Μαριάννα Τουμασάτου, αφού μαζί της στο «Ταξί» θα βρεθεί η… πρώην κόρη της από τη σειρά του ΑΝΤ1 «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», Ντόρα Μακρυγιάννη. Οι γνώσεις τους ενώνονται για το «Χαμόγελο του Παιδιού» με τη Μαριάννα να απαντάει μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου στην ερώτηση ποιον μήνα έχουμε τα λεγόμενα «Νικολοβάρβαρα»! Επόμενοι επιβάτες ο Ιωάννης Απέργης και ο Βίκτωρας Πέτσας από το «Παρουσιάστε!». Η διαδρομή που ακολουθούν οδηγεί σε γέλιο, χορό, τραγούδι, αυτοσχέδιο ραπ, λάθη και μιμήσεις!

Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου στις 20.00, ο Μιχάλης Σαράντης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, ο Στάθης και η Λίτσα από τη «Φαμίλια», πάνε Πειραιά μέσω… Χαμοστέρνας (φυσικά) και παίζουν με χαλαρή διάθεση και πολύ κέφι. Ακολουθούν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Πέτρος Συρίγος. Οι αγαπημένοι chef, λίγο πριν φτιάξουν μαζί μελομακάρονα στο σπίτι του Δημήτρη, απαντούν με επιτυχία σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις του Αλέξανδρου περί γαστρονομίας, έγκνογκ και… όχι μόνο!

Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου στις 20.00, ο Αλέξανδρος υποδέχεται το ραδιοφωνικό του ταίρι, τη Μαρία Ζαφειράτου, η οποία αν και παίζει… σόλο, τα πηγαίνει εξαιρετικά και τον βγάζει ασπροπρόσωπο. Τέλος, Η Ευγενία Δημητροπούλου και ο Γιώργος Καραμίχος επιβιβάζονται στο «Ταξί» με τελικό προορισμό το Χαλάνδρι. Οι δύο πρωταγωνιστές του «Ήλιου», συνεργάζονται τέλεια, κερδίζουν χρήματα και απολαμβάνουν μία ξεχωριστή βόλτα για καλό σκοπό.

#ΤaxiGR





Gallery