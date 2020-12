Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: απόφαση “βόμβα” του ΣτΕ για τον χρόνο παραγραφής τους

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ανατρέπει την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης.

Την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης ότι ο χρόνος παραγραφής των τελών κυκλοφορίας είναι 20ετής ανέτρεψε το Συμβούλιο της Επικρατείας με τη με αρ. 1611/2020 απόφαση του Δ’ Τμήματος σε Επταμελή Σύνθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζοντας αίτηση αναίρεσης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) που είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Αττικής έκρινε ότι «η πενταετής προθεσμία για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής αρχής, περαιτέρω δε και εύλογη» απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της φορολογικής διοίκησης που ζητούσε να ισχύσει ο 20ετής χρόνος παραγραφής στηριζόμενη στο γενικό άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει ρητής μνείας στη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου (σκέψη 6η) «…η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων». Επίσης κατά το Δικαστήριο « … οι ως άνω διατάξεις ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, έχουν την έννοια ότι βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν μπορεί να χωρήσει μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, για το οποίο αυτά οφείλονται (πρβλ. ΣτΕ 2656/2018)».

Η απόφαση αυτή κινείται στο ίδιο πνεύμα με τη με αρ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου που είχε κρίνει ότι η παραγραφή πρέπει να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια, ώστε : α) να είναι δυνατή η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου, χωρίς όμως να ενθαρρύνεται η απραξία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, την οποία ενθαρρύνει η μεγάλη διάρκεια του χρόνου της παραγραφής και β) να μην αφήνονται οι διοικούμενοι έκθετοι σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου ή στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκύπτουσες από τον έλεγχο αυτό οικονομικές υποχρεώσεις.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος παραγραφής των τελών κυκλοφορίας είχε αποτελέσει πεδίο διαμάχης ανάμεσα στη φορολογική διοίκηση και τον Συνήγορο του Πολίτη ήδη από τον Μάιο του 2014.

Τότε ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών τόνιζε ότι η αξίωση της διοίκησης από τον πολίτη να τηρεί αρχείο που ανάγεται σε εικοσαετία είναι καταχρηστική, ενώ οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραλείψεων ή σφαλμάτων που βαρύνουν τις οικονομικές υπηρεσίες ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο η φορολογική διοίκηση παρά την πιο πάνω παρέμβαση δεν άλλαξε στάση.

Όπως επεσήμανε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ΕΔΣΝΑ που χειρίστηκε την υπόθεση, δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης, πλέον η φορολογική διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όσους φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας πέραν της 5ετίας.

