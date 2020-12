Υγεία - Περιβάλλον

“Επιχείρηση Ελευθερία”: ξεκινά το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού

Δημιουργούνται 1.018 ειδικά κέντρα εμβολιασμού με 65 κινητές μονάδες. Στη "μάχη" επιστήμονες, φορείς, η Εκκλησία και οι φαρμακοποιοί. Πώς θα κλείνονται τα ραντεβού.

Σε λίγα 24ωρα ξεκινά η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους και την ουσία της αποδίδει πλήρως μία και μόνο λέξη: Ελευθερία. Έτσι, η επιχείρηση αυτή ονομάστηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «Επιχείρηση Ελευθερία».

"Ελευθερία να ζούμε και να δημιουργούμε υγιείς, απελευθερωμένοι από την ομηρία και τους καταναγκασμούς της πανδημίας. Ελευθερία να επιστρέψουμε και να διεκδικήσουμε και πάλι υψηλούς ρυθμούς ευημερίας. Ελευθερία να γιορτάσουμε το 2021 τα 200 χρόνια της ελευθερίας μας ως έθνος" τόνισε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Η κυβέρνηση οργανώνει βήμα, βήμα το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού ώστε η θωράκιση κατά του κορονοϊού να φτάσει δωρεάν σε κάθε γωνιά του τόπου, με προτεραιότητα την οποία θα καθορίσει, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Η απόλυτη προτεραιότητα πάντως δίνεται στους υγειονομικούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εργαζόμενους όλων των νοσοκομείων και των δομών υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Δημιουργούνται έτσι 1.018 ειδικά κέντρα εμβολιασμού, με 65 κινητές μονάδες. Παράλληλα, σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλλουν ειδικοί επιστήμονες, φορείς, Επιμελητήρια, η Εκκλησία, οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι θα έχουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα κλείνονται τα ραντεβού, ειδικά για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Η απειλή του κορονοϊού όμως δεν τελειώνει εδώ και έτσι, μέχρι να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 60% του ελληνικού πληθυσμού, δεν θα πρέπει να χαλαρώσει η προσήλωση στα μέτρα προστασίας.

"Θα φοράμε μάσκα κάνοντας το εμβόλιο, θα φοράμε μάσκα και μετά το εμβόλιο. Και όσο θα προχωρά ο εμβολιασμός, τόσο θα υποχωρεί ο ιός και τόσο συντομότερα θα μπορούμε να κερδίσουμε πίσω τον έλεγχο της ζωής μας" σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για μια τεράστια υγειονομική επιχείρηση που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως εθνική προσπάθεια, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1.

Πώς θα κλείνουμε το ραντεβού για το εμβόλιο

Ο τρόπος θα είναι εξαιρετικά απλός και θα γίνει χρήση των ψηφιακών μέσων, όπως η πλατφόρμα emvolio.gov.gr, η άυλη συνταγογράφηση και το τηλέφωνο.

Τα φαρμακεία θα έχουν κομβικό ρόλο στον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών που δεν έχουν γνώσεις της τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να αναλαμβάνουν το κλείσιμο των ραντεβού για τους πολίτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τηλεφωνικά, στα εμβολιαστικά κέντρα.

Μέσω των παραπάνω τρόπων εμβολιασμού, όσοι εμβολιάζονται θα μπορούν να καταχωρηθούν στο ειδικό Μητρώο που είναι ήδη ενεργό.