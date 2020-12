Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: για ποιους ανθρώπους με αλλεργίες είναι επικίνδυνο το εμβόλιο (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, υπογράμμισε ότι αν τηρηθούν τα μέτρα κατά την περίοδο των γιορτών, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα τον Ιανουάριο.