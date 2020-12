Κοινωνία

“Special Report” στην τηλεκπαίδευση και την νέα πραγματικότητα για τους μαθητές (βίντεο)

Ο Τάσος Τέλλογλου ερευνά την πραγματικότητα που δημιούργησε ο κορονοϊός στα σχολεία, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.