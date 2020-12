Κόσμος

Χάιδεψε την τίγρη κι εκείνη της έφαγε το χέρι (βίντεο)

Μία τίγρης ακρωτηρίασε μία γυναίκα που θέλησε να τη χαϊδέψει.

Μέρος του χεριού της έχασε μία γυναίκα στην Τσεχία, που χάιδεψε τίγρη.

Η 66χρονη είχε επισκεφτεί φάρμα, όπου μία οικογένεια έχει τα άλογά της.

Παρά το ότι τη συμβούλεψαν να μη βάλει το χέρι της μέσα στο κλουβί της τίγρης, εκείνη το έκανε γιατί ήθελε να τη..χαϊδέψει.

Η τίγρης της επιτέθηκε και αποτέλεσμα ήταν να χάσει το χέρι της από τον αγκώνα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Η οικογένεια κρατά τίγρεις, λιοντάρια και άλλα επικίνδυνα ζώα από το 2000.