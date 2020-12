Life

Evening Standard: η Σίφνος ανάμεσα στους ονειρικούς προορισμούς του κόσμου

Στο άρθρο περιγράφονται οι δυνατότητες του προορισμού, όπως η περιήγηση και η επίσκεψη σε εκκλησίες, οικισμούς, εργαστήρια κεραμικής, μονοπάτια, αρχαία ιστορικά μνημεία και παραλίες.

Στην κατηγορία με τους ονειρικούς προορισμούς του κόσμου για το 2020 τοποθετεί τη Σίφνο η βρετανική εφημερίδα Evening Standard, ανάμεσα σε ιδιαίτερες περιοχές από όλο τον κόσμο, όπως η Ανδαλουσία, το Κάπρι, η ακτογραμμή του Μεξικού και η Ζάμπια.

«Με εξαιρετική κουζίνα, πανέμορφες εκκλησίες και μερικές από τις καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων, είναι απορίας άξιον πώς κάποιος δεν έχει ακόμη επισκεφτεί τη Σίφνο», αναρωτιέται η συντάκτρια του εκτενούς αφιερώματος για το νησί των Κυκλάδων.

«Ο Τουρισμός είναι το οξυγόνο για την οικονομία του νησιού μας. Προσαρμοσμένοι στις συνθήκες της εποχής, ενεργοποιούμε τον κύκλο των φίλων του νησιού και συμμετέχουμε σε εικονικές εκθέσεις και ψηφιακά τουριστικά workshops, ώστε μαζί με την επιτροπή τουρισμού να απευθυνόμαστε με σύγχρονα μέσα στις αγορές ενδιαφέροντός μας», δήλωσε σχετικά η δήμαρχος Σίφνου Μαρία Ναδάλη.