Προσαγωγές έξω από το Μαξίμου μετά από διαμαρτυρία για την εστίαση

Αιφνιδιαστική διαμαρτυρία εργαζομένων στην εστίαση έξω από το Μαξίμου. Τι ακολούθησε.

Τρεις εργαζόμενοι στην εστίαση συνελήφθησαν λίγο μετά τις 9.00 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου γιατί άνοιξαν πανό που αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου λόγω lockdown.

Οι εργαζόμενοι, φορώντας μάσκες και έχοντας στείλει μηνύματα για την έξοδό τους, κατέβηκαν την Ηρρώδου Αττικού και έφτασαν απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου όπου άνοιξαν το πανό. Οι αστυνομικοί επενέβησαν αμέσως και τους προσήγαγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου βρίσκονται αυτήν την ώρα.

Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει ως απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τη σημερινή προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού - Τουρισμού, καθώς επίσης και του Γενικού Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, επειδή προχώρησαν σε μία συμβολική διαμαρτυρία, με σύνθημα #ΠΕΙΝΑΜΕ, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό έχουν βιώσει κατά κόρον τα τραγικά -και στην αγορά εργασίας- αποτελέσματα της πανδημίας και σήμερα οι τρεις συνδικαλιστές προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έχοντας μαζί τους νόμιμη άδεια μετακίνησης ως εκλεγμένα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας και του ΕΚΑ, αναφέρει η ΓΣΕΕ και προσθέτει ότι μία Ομοσπονδία, η οποία, σεβόμενη τα περιοριστικά μέτρα λόγω covid, ανέστειλε την 24ωρη απεργία που είχε αποφασίσει για τις 10 Νοεμβρίου και την απεργιακή της συγκέντρωση.

"Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, όπως και οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούν, ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και θέλουν να τελειώσει εδώ και τώρα αυτός εφιάλτης για να επιστρέψουν στις δουλειές τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό, αντί των χιλιάδων μελών τους που πεινάνε λόγω πανδημίας, στο δρόμο σήμερα απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκαν μόνο τρεις συνδικαλιστές για να αναρτήσουν ένα πανό. Μάλλον παίζει ρόλο ο τόπος για να χαρακτηριστεί μία μετακίνηση άσκοπη ή παράνομη.

Αφού η κυβέρνηση ενδιαφέρεται τόσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, να φροντίσει άμεσα να τερματίσει τις παράνομες μετακινήσεις τους χώρους εργασίας, με τις ψευδείς βεβαιώσεις αδήλωτων και σε αναστολή εργαζομένων ή δηλωμένων με τηλεργασία. Να κλείσει κάθε "παράθυρο" νομικό που επιτρέπει να δηλώνονται οι αναστολές των εργαζομένων στο τέλος κάθε μήνα και όχι, όπως είναι το σωστό, στην έναρξη της αναστολής εργασίας. Να λάβει εδώ και τώρα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, αλλά και όλων των εργαζομένων σε εποχικά επαγγέλματα, σύμφωνα με τη διάταξη νόμου που απέστειλε η ΓΣΕΕ στους αρμόδιους Υπουργούς.

Οι παραλείψεις και τα λάθη δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από την τακτική των προσαγωγών πεινασμένων εργαζομένων και συνδικαλιστών. Τα συνδικάτα έχουν φωνή και έχουν δείξει διαχρονικά την αγωνιστικότητα τους αλλά και την υπευθυνότητα τους" καταλήγει η ΓΣΕΕ.

Καταγγελία εις βάρος της κυβέρνησης για συλλήψεις συνδικαλιστών απεύθυνε το Κίνημα Αλλαγής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Συλλήψεις και καταστολή είναι το χριστουγεννιάτικο δώρο του κ. Μητσοτάκη, σε εργαζομένους που φωνάζουν “πεινάμε”. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος θα είναι άδειο για 85.000 εποχιακά εργαζόμενους στον Τουρισμό που μένουν χωρίς κανένα επίδομα, χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση».

«Και όταν οι εκπρόσωποι τους διαμαρτύρονται, συλλαμβάνονται και καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα. Όπως έγινε σήμερα με τους Πρόεδρο και Γραμματέα Ομοσπονδίας Επισιτισμού -Τουρισμού Γ. Χότζογλου και Π. Κούκο και τον Γραμματέα του ΕΚΑ Κ. Κουλουρη. Μην τυχόν και διαταράξουν την νιρβάνα του Μαξίμου».

Ένα ακόμη βήμα στον κατήφορο του αυταρχισμού και της αναλγησίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» καταλήγει η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής.





