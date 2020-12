Παράξενα

Σκύλος περιμένει τον φίλο του κάθε μέρα επί 15 χρόνια (βίντεο)

Μια πρωτότυπη φιλία με αγάπη, αλλά σε διαφορετικά..σπίτια έχουν χτίσει ένας άνδρας με έναν σκύλο.

Τον φίλο της περιμένει κάθε μέρα η «Βάκα» στη στάση του λεωφορείου, στο Μεξικό.

Ο σκύλος κάθεται στο τέρμα του λεωφορείου, περιμένοντας τον «Κόκο» όσο εκείνος είναι στη δουλειά.

Κάθε πρωί φεύγει από το σπίτι του και στις 8 που φτάνει στο κέντρο της πόλης, ο σκύλος είναι εκεί. «Με ακολουθεί κάθε μέρα κι έτσι αποφάσισα να την ταΐσω μια μέρα, αφού μου κάνει παρέα, όσο δουλεύω και μέχρι να επιστρέψω στο σπίτι. Είναι μια πολύ δυνατή φιλία», λέει ο φίλος του σκύλου.

Η φιλία τους, άλλωστε, κρατά χρόνια, αφού το σκυλί είναι κάθε μέρα εκεί, να τον υποδεχθεί ενώ κατεβαίνει από το φορτηγό του και να περπατήσουν μαζί. Εκείνος της δίνει να φάει και μοιράζονται μαζί το πρωινό.

Ο άνδρας και η Βάκα είναι φίλοι τα τελευταία 15 χρόνια.