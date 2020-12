Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: πιθανό να μην επιστραφεί μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1, 2 και 3 (βίντεο)

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει», τόνισε ο Γεωργιάδης. Τι είπε για τη μείωση ενοικίου, την εστίαση και τα εμπορικά κέντρα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στο click away, ξεκαθάρισε πως είναι δεδομένο ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία των καταστημάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμη κι ένας ελάχιστος τζίρος είναι προτιμότερος από τον μηδενικό.

Συμπλήρωσε δε πως οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα βγουν από τη λίστα των επιχειρήσεων που πλήττονται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες κρατικές ενισχύσεις. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, «το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει».

Ερωτηθείς γιατί δόθηκε το πράσινο φως σε κάποιες επιχειρήσεις να ανοίξουν ενώ σε άλλες δεν δίνεται, είπε πως η ιδανική καραντίνα θα ήταν να μη λειτουργήσει τίποτα για 14 μέρες και να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας, αλλά αυτό είναι αδύνατον. Κατά συνέπεια κάποιοι τομείς θα πρέπει να λειτουργούν, όπως για παράδειγμα τα τρόφιμα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

Στην παρατήρηση ότι το click away, ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως αυτό είναι λογικό γιατί τα μεγάλα καταστήματα είναι πιο οργανωμένα, αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι και τα μικρά καταστήματα έχουν κάνει αρκετές πωλήσεις στις πρώτες μέρες εφαρμογής του μέτρου.

Σε ότι αφορά τη μείωση ενοικίου σε ποσοστό 80% για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές τον Δεκέμβριο και ερωτηθείς γιατί αυτό δεν γίνεται και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως αυτό δεν είναι δυνατό γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Εξήγησε δε πως ενώ για τους εργαζόμενους η ζημία θα είναι ίδια με αυτή που είχαν τον Νοέμβριο, για τους καταστηματάρχες θα είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί θα χάσουν τον εορταστικό τζίρο που είναι πάντα αυξημένος και για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο.

Σε ότι αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1,2 και 3 και το αίτημα μέρος αυτής να μην επιστραφεί όπως συμβαίνει και σε αυτές που ακολούθησαν, ο κ. Γεωργιάδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όταν με το καλό τελειώσει η πανδημία θα κάνουμε τον λογαριασμό και θα δούμε τις δυνατότητες μας ως κράτος.

Σε ότι αφορά την εστίαση, είπε πως κατανοεί τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται οι εκπρόσωποι της και οι εργαζόμενοι σε αυτήν , αλλά παρατήρησε πως σε όλη την Ευρώπη η εστίαση είναι κλειστή και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα.

Τέλος σε ότι αφορά τα εμπορικά κέντρα, διευκρίνισε πως τα καταστήματα σε αυτά μπορούν να λειτουργούν με τη μέθοδο του click away, αρκεί οι παραδόσεις να μη γίνονται σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούνται οι κανόνες που ισχύουν και για τα υπόλοιπα καταστήματα.