Παγώνη: ούτε Πάσχα δε θα κάνουμε στα χωριά μας

Λειτουργίες μόνο με ιερείς και ψάλτες, ζήτησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και προειδοποίησε για καλοκαίρι με μάσκες.

Την αντίθεση της με τον αριθμό των 9 ατόμων στο τραπέζι των εορτών, αλλά και το άνοιγμα των εκκλησιών παρουσία πιστών εξέφρασε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

«Διαφωνώ κάθετα με τον αριθμό των 9 ατόμων στο τραπέζι των εορτών, διότι ενδοοικογενειακά μεταφέρεται πολύ εύκολα ο ιός. Μόνο η οικογένεια από τα άτομα που αποτελείται θα καθίσουν στο τραπέζι να γευματίσουν. Αλλιώς φοβάμαι ότι θα γίνει μετάδοση σίγουρα, γιατί ένας ασυμπτωματικός να υπάρχει από την άλλη οικογένεια, μπορεί να κολλήσουν όλοι. Όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι δε θα έχεις απόσταση πάνω από 2 μέτρα για να φας και μάσκες δε θα υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της αγοράς, επισήμανε ότι δεν μπορούν να μπαίνουν πελάτες ακόμα και σε μικρά μαγαζιά με τόσα κρούσματα, ενώ σημείωσε ότι οι λειτουργίες θα πρέπει να γίνουν με τους ιερείς και τους ψάλτες και «ο υπόλοιπος κόσμος να είναι στο σπίτι του, να προσευχηθεί από εκεί και να βλέπει τη λειτουργία από την τηλεόραση».

Πρόσθεσε ότι αυτά πρέπει να τηρηθούν, «γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολους μήνες», καθώς τον Ιανουάριο ξεκινούν και οι άλλες ιώσεις.

Ερωτηθείσα σχετικά με το πότε θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, η κυρία Παγώνη σχολίασε «πώς να συζητήσουμε για άρση περιορισμών όταν έχουμε πάνω από 1.200 κρούσματα την ημέρα; Τα κρούσματα μπορεί να έχουν αρχίσει να μειώνονται, αλλά εμείς περιμέναμε αυτές τις μέρες με τα μέτρα που είναι σε ισχύ να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη μείωση των κρουσμάτων».

Επισήμανε δε ότι «ούτε Πάσχα δε θα κάνουμε στα χωριά», ενώ θα πρέπει να φοράμε μάσκες και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και το καλοκαίρι, καθώς μέχρι τον Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί περίπου το 60% του πληθυσμού. Όμως ούτε τότε θα πετάξουμε τις μάσκες. Αυτό θα γίνει τέλος καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου.