Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: οι έρευνες για νέους εμπλεκόμενους και το αίτημα Τούρκου πρόξενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιπλέκεται η υπόθεση κατασκοπείας στη Ρόδο. Τι ερευνούν τώρα οι Αρχές. Απολύθηκε ο 52χρονος μάγειρας. Το προκλητικό δημοσίευμα τουρκικής ιστοσελίδας.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δράση του 35χρονου υπαλλήλου του Τουρκικού προξενείου στην Ρόδο και του 52χρονου μάγειρα πλοίου, ο οποίος φαίνεται ότι στρατολογήθηκε για να κατασκοπεύει υπέρ της Τουρκίας.

Στόχος των Αρχών είναι, μεταξύ άλλων, να διαπιστώσουν αν πίσω από την υπόθεση κρύβεται δίκτυο κατασκόπων και εάν ο γραμματέας του προξενείου είχε στρατολογήσει και άλλα άτομα για να πετύχει τον σκοπό του.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η πληροφορία που θέλει Τούρκο πρόξενο να έχει απευθύνει επιστολή στις αρχές και να ζητά να αποδοθούν στο προξενείο ένας υπολογιστής και ένα τηλέφωνο, που κατασχέθηκαν από την οικία του 35χρονου, επισημαίνοντας ότι δεν του ανήκουν αλλά του είχαν δοθεί για να τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της εργασίας του!

Ο 52χρονος πάντως αποναυτολογήθηκε και απολύθηκε από την εργασία του στο πλοίο που εξυπηρετούσε τη γραμμή Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος εντοπίστηκε από αστυνομικούς την ώρα που αποβιβαζόταν από το πλοίο στον λιμένα της Ακαντιάς. Τον υπέβαλαν σε σωματικό έλεγχο και βρήκαν στην κατοχή του δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία και κατέσχεσαν.

Ο 52χρονος έχει ομολογήσει μεταξύ άλλων ότι ο 35χρονος τον στρατολόγησε και ότι του έστελνε μηνύματα μέσω της εφαρμογής «what’s up». Ο ίδιος του απαντούσε είτε με τηλεφωνικές κλήσεις είτε μέσω της εφαρμογής ενώ του έδωσε πληροφορίες για τις κινήσεις του ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο του 2020 δύο φορές ενώ το Νοέμβριο υπήρξε, όπως ισχυρίστηκε, ρήξη στις σχέσεις τους διότι αντιλήφθηκε ότι ήταν επικίνδυνος.

Φέρεται ο 35χρονος να του απέστειλε μάλιστα με μήνυμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του και δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο 52χρονος, επεδίωκε να τον πείσει να στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα με παρεμφερή καθήκοντα σε πλοία της γραμμής.

Σε ό,τι αφορά τον 35χρονο, χθεσινό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Τουρκικά νέα» θέλει την οικογένεια του να έχει «πολλά “ένσημα” τουρκισμού. Στο άρθρο που συνοδεύεται από ιστορικά στοιχεία, που επικαλείται η ιστοσελίδα, αναφέρονται και τα εξής:

«Στη διετία 2011-2012 στο χωριό Σώστης του νομού Ροδόπης συνέβη μία ακόμη ντροπιαστική για το ελληνικό κράτος ιστορία. Ιμάμης τότε στον Σώστη ήταν ένας άξιος άνθρωπος, που τώρα είναι ο νυν τοποτηρητής της μουφτείας Ξάνθης, ο Μπιλάλ Καραχαλίλ. Το “έγκλημα” που έκανε λοιπόν τότε ο κ. Καραχαλίλ ήταν ότι δεν πήγαινε να ενταχθεί στους ιμάμηδες που υπάγονται στον ψευδομουφτή Κομοτηνής Ιμπραήμ Σερήφ. Μία από τις οικογένειες του χωριού που έπαιξαν τότε σημαντικό ρόλο στην εκδίωξη του ανθρώπου αυτού από το χωριό, ήταν και η οικογένεια του κατηγορούμενου για την κατασκοπεία στη Ρόδο σήμερα γραμματέα (…)».

Πηγή: dimokratiki.gr