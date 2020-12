Παράξενα

Ταξίδεψε με τζετ σκι και τα πόδια για να δει την καλή του και μπήκε φυλακή

Απίστευτη είναι η ιστορία ενός άνδρα που ταξίδεψε, περπάτησε και τελικά κατέληξε στη φυλακή.

Στη φυλακή κατέληξε ένας άνδρας που πέρασε από τη μία χώρα στην άλλη, για να δει την καλή του.

Ο 28χρονος από την Ιρλανδία πήρε το τζετ σκι του και ταξίδεψε 4,5 ώρες μέχρι το Isle of Man. Ταξίδεψε για πρώτη φορά με τζετ σκι και κατάφερε.

‘Όμως, σύμφωνα με τους κανόνες στο νησί, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να πάει εκεί. Έτσι, ο νεαρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων εβδομάδων, αφού παραβίασε τους κανόνες για προστασία από τον κορονοϊό.

Ο άνδρας είχε περάσει τέσσερις εβδομάδες στο νησί, ως εργάτης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και γνώρισε την κοπέλα του.

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο νεαρός έφτασε στο λιμάνι του νησιού σε 4,5 ώρες, θεωρώντας ότι θα κάνει 40 λεπτά και στη συνέχεια περπάτησε 25χλμ μέχρι το σπίτι, όπου έμενε η κοπέλα.

Το επόμενο απόγευμα έδωσε στους αστυνομικούς τη δική της διεύθυνση για δική του και το απόγευμα το ζευγάρι βγήκε για ποτό.

Κατά τη διάρκεια, όμως ελέγχου ταυτοπροσωπίας, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη.

Κατά την απολογία του είπε πως υπέφερε από κατάθλιψη και δεν άντεχε το να μη βλέπει τη σύντροφό του.

Δεν εισακούστηκε. Καταδικάστηκε λόγω του ότι έθεσε σε κίνδυνο την κοινότητα, αψηφώντας τους κανόνες.