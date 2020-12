Κοινωνία

Έκλεψαν τα τάματα από την εικόνα της Παναγίας

Ούτε ιερό, ούτε όσιο, δεν είχαν οι «ποντικοί» που εισέβαλλαν σε μοναστήρι.

Φωτογραφία αρχείου

Άγνωστοι μέχρι αυτή τη στιγμή δράστες, εισέβαλλαν στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής στα Συχαινά χθες τα ξημερώματα και αφού παραβίασαν την πόρτα του Ναού, μπήκαν στο εσωτερικό του και κατευθύνθηκαν στο τέμπλο και στην εικόνα της Παναγίας απ' όπου αφαίρεσαν κοσμήματα και άλλα τιμαλφή αντικείμενα που είχαν αφήσει ως τάματα οι πιστοί.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην Αστυνομία η ηγουμένη της Μονής και ήδη αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

Πηγή: tempo24.news