Κοινωνία

Ρουβίκωνας: καταδρομική επίθεση στο σπίτι της διοικήτριας του νοσοκομείου “Αγιος Σάββας”

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας έγραψαν συνθήματα στη πόρτα του γκαράζ του σπιτιού της. Ποια η αφορμή.

Σε καταδρομική επίθεση, στο σπίτι της διοικήτριας του νοσοκομείου "Άγιος Σάββας", Όλγας Μπαλαούρα, στον Γέρακα, προχώρησαν χθες το βράδυ μέλη του Ρουβίκωνα.

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας έγραψαν συνθήματα στη πόρτα του γκαράζ του σπιτιού της, αντιδρώντας στις καταγγελίες ότι η διοίκηση του νοσοκομείου έκανε διέταξε πειθαρχικός έλεγχο σε εργαζόμενους που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Σχετική ανακοίνωση,που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου από τον Ρουβίκωνα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι "ενώ το προσωπικό αρρώσταινε ή επέστρεφε στη δουλειά του χωρίς καν να του έχουν επιτρέψει 14ήμερη καραντίνα, διατάχθηκαν ΕΔΕ για γιατρούς που αρρώστησαν από covid…".

Προσθέτει ακόμα ότι: "αυτοί που τώρα ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους για να σώσουν τη δική μας είναι οι ίδιοι που οι πολιτικοί υπόνομοι συκοφαντούν κάθε φορά που απεργούν ή διαδηλώνουν, είναι αυτοί που αν τα αιτήματά τους είχαν ικανοποιηθεί σήμερα χιλιάδες άνθρωποι θα είχαν γλιτώσει και η καταστροφή της πανδημίας θα ήταν πολύ μικρότερη".