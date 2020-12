Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕ: μέσα σε μια εβδομάδα η έγκριση του πρώτου εμβολίου

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια μέρα.

Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν «να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα» τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Covid-19, από την στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για το εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί από τις Pfizer-BioNTech, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως...είναι μία τεράστια επιχείρηση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού όλοι μαζί οι είκοσι επτά, με έναρξη την ίδια ημέρα», πρόσθεσε.