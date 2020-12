Κοινωνία

Αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας.

Τις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την ενίσχυση της ασφάλειας των ΑΕΙ, έθεσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

Ειδικότερα, η κ. Κεραμέως παρουσίασε τις προτάσεις του υπουργείου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ενσωμάτωση σχολίων των πρυτάνεων στις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την προετοιμασία περαιτέρω συζήτησης στη Σύνοδο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι προτάσεις του υπουργείου σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίχθηκαν ομόφωνα από τους πρυτάνεις και θα συζητηθούν περαιτέρω στην επικείμενη Σύνοδό τους την ερχόμενη Παρασκευή.

Όσον αφορά στις προτάσεις για την ενίσχυση της ασφαλείας στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με το υπουργείο συμφωνήθηκε ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα και ακούστηκαν ποικίλες απόψεις για πρακτικά ζητήματα, οι οποίες επίσης θα συζητηθούν στη Σύνοδο Πρυτάνεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι άξονες των δύο θεματικών.

Προτάσεις για αλλαγές στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής από κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με αυτόν τον τρόπο «διασφαλίζονται οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, ενισχύεται η αυτονομία των ΑΕΙ και η δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, «θωρακίζεται το κύρος των πανεπιστημιακών σπουδών, θωρακίζεται η βάση εισαγωγής από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων και μειώνεται το ποσοστό μη ολοκλήρωσης των σπουδών».

Διαδικασία εισαγωγής σε δύο φάσεις.

Φάση Α: Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών (σε αντίθεση με τον απεριόριστο αριθμό που ισχύει σήμερα). Φάση Β: ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α, συμμετέχουν μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α και οι επιλογές τους περιορίζονται σε όσα τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α.

Όπως σημείωσε το υπουργείο, τα παραπάνω προτείνονται ώστε να δοθεί «μεγαλύτερη έμφαση στην εκφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε πανεπιστημιακό τμήμα εισαγωγής». Στόχος είναι «η ενθάρρυνση των συνειδητών επιλογών στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή 'τυχαίας' επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών». Οι παραπάνω προτάσεις δεν επηρεάζουν «επ' ουδενί» την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις «καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη, ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους [...] Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν ολοκληρώσει και τις εξετάσεις. Ανάμεσα στους στόχους, είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που παρατηρείται πολλά τελευταία χρόνια, με περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων», αναφέρθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια στα ΑΕΙ

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των πανεπιστημίων στηρίζεται στα εξής μέτρα:

Σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, η οποία θα αποτελείται από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας,

Σύσταση δομών και διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στον χώρο του πανεπιστημίου, όπως συστήματα ελεγχόμενης εισόδου,

Ενίσχυση διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, και θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στόχος, για το υπουργείο Παιδείας αποτελεί η «βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας».