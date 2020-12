Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο” σε Νέα Σμύρνη και Ελευσίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανακαλύπτει τόπους και στέκια με ιδιαίτερο “χαρακτήρα”, αλλά και τους ανθρώπους… “πίσω από αυτά”.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στη Νέα Σμύρνη και στην Ελευσίνα, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στις 15:00, ο Δημήτρης πάει στη Νέα Σμύρνη, που για κάθε Νεοσμυρνιώτη σημαίνει: πλατεία, γήπεδο και… πάλι πλατεία!

Ο Δημήτρης επισκέπτεται αυθεντικά στέκια που έχουν αντέξει στον χρόνο και αποτελούν ορόσημο της γειτονιάς, όπως: «ο Νίκος με τις τυρόπιτες» έξω από το γήπεδο του Πανιωνίου, η πίτσα Ζέας με το καναδέζικο ζυμάρι και την μυστική συνταγή της σάλτσας και τα σουβλάκια «ο Λευτέρης», που είναι ίδια κι απαράλλαχτα από το 1953, όταν ακόμη το σημείο πώλησης ήταν ένα καρότσι στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Στο τέλος ο Δημήτρης δημιουργεί στην κουζίνα του δύο συνταγές: πίτα αλλαντικών σε χωριάτικο φύλλο και πίτσα με ημίσκληρο τυρί και σπιτική σάλτσα τομάτας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξερευνά την Ελευσίνα.

Η Ελευσίνα είναι ένα ζωντανό μνημείο - ιστορικό, θρησκευτικό, βιομηχανικό. Αν κάποιος περιπλανηθεί στους δρόμους της αισθάνεται μια ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το νέο, ανάμεσα στα αρχαία ίχνη και στις βιομηχανικές καμινάδες.

Ο Δημήτρης πίνει καφέ με τους Μικρασιάτες ιδιοκτήτες του πιο παλιού καφενείου στην Ελευσίνα, ενός καφενείου που το 1924 αποτέλεσε στέκι προσφύγων, ενώ σήμερα κερνάει μεζεδάκια και ιστορίες τους θαμώνες του.

Επόμενη στάση, ένα εστιατόριο με αυθεντική παραδοσιακή κρητική κουζίνα. Οι χοχλιοί, η σφακιανή πίτα και η στάκα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το τραπέζι και τη συζήτηση. Η γαστρονομική περιπλάνηση ολοκληρώνεται με φρέσκο ψάρι.

Επιστρέφοντας στην κουζίνα του, ο Δημήτρης ετοιμάζει δύο συνταγές: έναν πικάντικο μεζέ με κοτόπουλο και γουακαμόλε και αρνί με σιουφιχτά και γιαούρτι.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

#GeitoniesStoPiato