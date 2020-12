Κοινωνία

Θρίλερ με ομηρία μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για υπόθεση αρπαγής και παράνομης κατακράτησης μεταναστών σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη.

Τρεις υπήκοοι Πακιστάν ηλικίας 22, 20 και 19 ετών, συνελήφθησαν καθώς σύμφωνα με την αστυνομία ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής και παράνομης κατακράτησης οκτώ μεταναστών σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης.

Τους μετανάστες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες και τους φερόμενους ως δράστες εντόπισαν στην αποθήκη, αστυνομικοί εποχούμενης περιπολίας του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας. Οι αλλοδαποί, οι οποίοι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους, στερούνταν των απαραιτήτων εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εισήλθαν παράνομα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από τον Έβρο στη Θεσσαλονίκη. Για την απελευθέρωσή τους, οι φερόμενοι ως δράστες απαιτούσαν τόσο από τους ίδιους όσο και από τις οικογένειές τους χρηματικά ποσά ως αντίτιμο για την παράνομη μεταφορά. Όσο δεν ικανοποιούνταν η απαίτησή τους, απειλούσαν και ασκούσαν σωματική βία σε βάρος τους, ενώ οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι δύο εκ των συλληφθέντων, τις παρενοχλούσαν σεξουαλικά και τις ανάγκαζαν να προβαίνουν σε ασελγείς πράξεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης μεταφοράς - προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματικής οργάνωσης, αρπαγής, παράνομης κατακράτησης, βιασμού, σωματικών βλαβών, απειλής και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.