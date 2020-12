Κοινωνία

Έβαλε αγγελία για πώληση αρχαίων εικόνων

Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του άνδρα, που πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Το ποσό των 6.000 ευρώ ζητούσε 57χρονος στη Θεσσαλονίκη για να πουλήσει δύο παλιές θρησκευτικές εικόνες, εκ των οποίων μία τρίπτυχη της Παναγίας.

Ο ίδιος φέρεται να αναζητούσε αγοραστή μέσω του Διαδικτύου, όπου είχε αναρτήσει σχετική αγγελία. Αστυνομικοί του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν την αγγελία και ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 57χρονου, τον οποίο στη συνέχεια συνέβαλαν.

Οι δύο εικόνες κατασχέθηκαν και από την γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων προέκυψε ότι η τρίπτυχη εικόνα της Παναγίας εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ η δεύτερη εικόνα αποτελεί νεότερο πολιτιστικό αγαθό με ιστορική αξία και χρήζει τεκμηρίωσης.

Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.