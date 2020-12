Life

“The 2night Show”: με τέσσερις καλεσμένους το επεισόδιο της Τετάρτης

Τέσσερις λαμπεροί καλεσμένοι κάθονται απέναντι στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποκαλύπτονται...

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Νight Show» την Πέννυ Μπαλτατζή. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, με τη μαγευτική φωνή, ανοίγει την καρδιά της στον Γρηγόρη και μιλάει για τις τέσσερις αποβολές που είχε, μέχρι να καταφέρει να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της. Επίσης, αναφέρεται στη μητέρα της που ήταν ψυχικά ασθενής και στις δυσκολίες που βίωσε σαν παιδί. Τέλος, μιλά για τη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us» και τη συνεργασία της με τον Αντώνη Λουδάρο, με τον οποίο αποκαλύπτει πως υπήρξε ερωτευμένη στο παρελθόν!

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο γοητευτικός ηθοποιός μιλάει για τη συνειδητή απόφασή του να αποκλειστεί στη Γαύδο, για δύο μήνες στην πρώτη καραντίνα, προσπαθώντας να τα βρει με τον εαυτό του. Αποκαλύπτει το bullying που βίωσε ως παιδί, καθώς και το ξύλο που έτρωγε από τους καθηγητές του, λόγω της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής που είχε. Τέλος, μιλάει για τη σχέση του με τον Ανδρέα Γεωργίου, για τον ρόλο του στη σειρά «8 Λέξεις» και θυμάται αστεία περιστατικά από την παράσταση «Toc Toc».

Στην παρέα του «The 2Night Show», και η εκρηκτική Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία μιλάει για την απόφασή της να γίνει ηθοποιός. Τι λέει σήμερα για τη συμμετοχή της στην ταινία του James Bond και την έκταση που πήρε το θέμα στην Ελλάδα; Πώς περνάει στα γυρίσματα της σειράς «Τα Καλύτερα Μας Χρόνια»; Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρεται, επίσης, και στη συμμετοχή της στην ταινία «Man Of God», με τον Άρη Σερβετάλη ως Άγιο Νεκτάριο και τον Μίκι Ρουρκ. Τέλος, αποκαλύπτει πως στα γενέθλιά της ο Κωστής Μαραβέγιας της έγραψε ένα τραγούδι, αλλά της απαγόρευσε να το ηχογραφήσει!

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλάει για την πορεία του στην υποκριτική, την επιτυχία του στο «Έτερος Εγώ - Κάθαρσις», καθώς και για τη συμμετοχή του στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Φαμίλια». Πώς του φαίνεται που υποδύεται για πρώτη φορά τον μπαμπά; Τι τον έκανε να πει το «ναι» στη σειρά; Τέλος, ο Γρηγόρης δοκιμάζει τις γνώσεις του Πυγμαλίωνα στις οικογενειακές σειρές!

