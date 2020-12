Κόσμος

Brexit: συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας

«Υπάρχει δρόμος, αλλά είναι στενός», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τι δηλώνουν βρετανικές πηγές. Το «αγκάθι» της αλιείας.

Οι ημέρες που έρχονται είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη συμφωνίας για την μελλοντική εμπορική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το θέμα της αλιείας «παραμένει πολύ περίπλοκο», δήλωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μερικές στιγμές έχουμε την εντύπωση ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύση» για το πρόβλημα της αλιείας, εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν, δύο μόλις εβδομάδες πριν από την λήξη της μεταβατικής περιόδου και το οριστικό λύσιμο των κάβων που ενώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ένωση στις 31 Δεκεμβρίου.

Αναφέροντας ότι έχει σημειωθεί, ωστόσο, κάποια πρόοδος ως προς τα δύο άλλα ακανθώδη ζητήματα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε την διαπίστωση ότι «υπάρχει δρόμος προς την συμφωνία». «Στενός, αλλά υπάρχει».

Σχετικά με τις προϋποθέσεις ισότιμου ανταγωνισμού, η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μία συμβιβαστική λύση «επί ισχυρού μηχανισμού που θα προλαμβάνει την απόκλιση» από τους κανόνες της Ένωσης εκ μέρους των Βρετανών στους τομείς του περιβάλλοντος, των κοινωνικών και φορολογικών κανόνων, πράγμα που χαρακτήρισε «μεγάλο βήμα προς τα εμπρός».

Η δυσκολία έγκειται όμως στην εξεύρεση λύσης ώστε να μην υπάρξει απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο μέλλον, εξήγησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εμποδίσει την εμφάνιση στις πόρτες της μίας απορυθμισμένης βρετανικής οικονομίας που θα επιδίδεται σε dumping εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας και την επίλυση των διαφορών που θα προκύπτουν, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το θέμα αυτό έχει επιλυθεί σε γενικές γραμμές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποχώρησε τυπικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου, αποχωρεί οριστικά από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση στις 31 Δεκεμβρίου. Ελλείψει εμπορικής συμφωνίας, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα διέπονται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συνώνυμους με την επιβολή δασμών και ποσοστώσεων.

Ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε ότι το πρόβλημα πλέον επικεντρώνεται στο θέμα της αλιείας. «Ένας ωκεανός μας χωρίζει ακόμη».

Απαντώντας τις δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν, βρετανική πηγή σχολίασε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος σε ορισμένους τομείς, «αλλά βρισκόμαστε πολύ μακριά σε σημαντικά ζητήματα».