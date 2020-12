Οικονομία

Ξενοδοχεία: Κλειστά τα εστιατόριά τους ανήμερα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για τις ημέρες των γιορτών στα ξενοδοχεία.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ανακοίνωσή της ενημερώνει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό, ότι τα εστιατόρια των ξενοδοχείων κατά την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν θα λειτουργήσουν.

Θα επιτρέπεται μόνον στους διαμένοντες η υπηρεσία σερβιρίσματος στο δωμάτιο (room service).

Εντός των προσεχών ημερών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα εκδοθεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση.