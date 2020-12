Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση δεν ανέχεται την κριτική

«Οι κοινωνικές διεκδικήσεις δεν θα μπουν σε καραντίνα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση της η Κουμουνδούρου.

Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι, «ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι θα περάσουν τις γιορτές με μειωμένο το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αρνείται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη» και συμπληρώνει ότι «η κυβέρνηση που επιδοτεί την ανεργία, τις μειώσεις μισθών και νομιμοποιεί την απλήρωτη εργασία δεν ανέχεται τη κριτική».

Στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρεται επίσης ότι «σήμερα το πρωί ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δει πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι από τα μέτρα στήριξης. Μία ειρηνική διαμαρτυρία εκλεγμένων εκπροσώπων από τον κλάδο του επισιτισμού και της εστίασης, που αριθμεί 400.000 εργαζόμενους, κατέληξε σε προσαγωγές».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «για άλλη μια φορά ζητάμε την άμεση χορήγηση του συνόλου του δώρου Χριστουγέννων και ουσιαστικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές διεκδικήσεις δεν θα μπουν σε καραντίνα».