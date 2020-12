Κοινωνία

Υπόθεση Παντελίδη: μήνυση από Κυριάκου και Αρναούτη σε μάρτυρες

Μήνυση σε βάρος μαρτύρων κατέθεσαν η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος του Παντελή Παντελιδη. Οι πληρεξούσιου δικηγόροι τους κατέθεσαν εγγραφές εξηγήσεις στον πταισματοδίκη και εξέδωσαν δελτίο Τύπου που αναφέρει:

Ως πληρεξούσιοι δικηγόροι των κ.κ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ, είμαστε υποχρεωμένοι να εκδώσουμε το παρόν δελτίο τύπου λόγω της νέας δημοσιότητας που έλαβε τις τελευταίες ημέρες, το τροχαίο ατύχημα της 18/2/2016, με την έκδοση δελτίου τύπου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των εγκαλούντων, την εμφάνιση σε τηλεοπτικές εκπομπές του ιδίου και την εν γένει δημοσιοποίηση του Θέματος με άρθρα και σχόλια στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο.

Είναι γνωστό, ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και εν συνεχεία η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, είχε απορρίψει την έγκληση των μηνυτών μας εναντίον μας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ΚΚ Εισαγγελείς, αξιολογώντας όλο το αποδεικτό υλικό της δικογραφίας, συμπεριλαμβανομένου και όλου του αποδεικτικού υλικού που είχαν εισφέρει οι μηνυτές μας, μεταξύ των οποίων και οι ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις όλων των τεχνικών συμβούλων τους, συμπεριλαμβανομένου και της έκθεσης αξιολόγησης γενετικού υλικού του Κ. ΦΙΤΣΙΑΛΟΥ. Συνεπώς η αναπαραγωγή από τα ΜΜΕ, τάχα νέων στοιχείων για DNA κλπ ΔΕΝ είναι νέα στοιχεία .

Οι εγκαλούντες, κατόπιν αιτήσεώς τους, προσκόμισαν στο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ένορκη βεβαίωση σε συμβολαιογράφο, μάρτυρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τοποθέτησε, μεταξύ των άλλων, τον θανόντα στην θέση του συνοδηγού και ότι δήθεν οδήγησε η κ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Κατόπιν τούτου, ο Κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ήταν υποχρεωμένος να εξετάσει το νέο αυτό, εισφερθέν μετά από σχεδόν 5 έτη, αποδεικτικό στοιχείο, να διατάξει προκαταρκτική εξέταση και να καλέσει τις εντολείς μας για παροχή εξηγήσεων, οι οποίες κατατέθησαν στις 16/12/2020.

Ο ως άνω μάρτυρας, ΔΕΝ επιβεβαιώθηκε από καμία άλλη νομότυπη κατάθεση και μηνύθηκε από τις εντολείς μας, όπως μηνύθηκε και έτερος μάρτυρας, ο οποίος ανασκεύασε την πρόσφατη, από 3/12/2020, ένορκη κατάθεσή του στην Πταισματοδίκη Αθηνών, με την σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης, την οποία εγχείρισε στην Κ. Πταισματοδίκη, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των εγκαλούντων, μία μόλις ημέρα πριν την ορισθείσα αρχική ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων εξηγήσεών μας. Και ο ως άνω μάρτυρας μηνύθηκε.

Η δικογραφία διαβιβάζεται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προς περαιτέρω επεξεργασία.

Τόσο εμείς, όσο και οι εντολείς μας δεν επιθυμούμε την εμφάνιση μας, επί του παρόντος, στα Μ.Μ.Ε., ούτε να διεξάγουμε τηλεοπτικές δίκες, μεσούσης της προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Χρήστος Άσπρος, Ιωάννης Κωλέττης