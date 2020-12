Αθλητικά

Μιλγουόκι: Γιόρτασε την παραμονή Αντετοκούνμπο σε ελληνικά χρώματα (εικόνες)

Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας φωτίστηκε η εμβληματική γέφυρα της πόλης του Μιλγουόκι.

Ο Γιάννης ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Μπακς και το Μιλγουόκι γιόρτασε την παραμονή του “Greek Freak” στην πόλη με χρώματα ελληνικά.

Χθες ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του κορυφαίου παίκτη του ΝΒΑ για ακόμα πέντε χρόνια.

Λίγο μετά, η γνωστή γέφυρα Hoan της πόλης, φωτίστηκε με τα χρώματα της γαλανόλευκης.

Τη φωτογραφία μοιράστηκε στα social media και ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Άλεξ Λάρσι.