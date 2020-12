Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ο κορονοϊός, τα εμβόλια και οι τεχνολογίες παρασκευής τους

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στις 10:00, ενημερωνόμαστε για τα εμβόλια κατά του COVID-19. Κορυφαίοι μοριακοί βιολόγοι και ανοσολόγοι αξιολογούν την ασφάλειά τους. Από που πηγάζει ο φόβος και η επιφύλαξη για τον εμβολιασμό;

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στις 10:00, καταξιωμένοι λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι απαντούν στις δικές σας ερωτήσεις για τα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού. Πόσο αποτελεσματικές και ασφαλείς είναι οι νέες μοριακές τεχνολογίες παρασκευής εμβολίων;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

