Κορονοϊός - ΑΧΕΠΑ: Πέθανε 54χρονη νοσηλεύτρια

Ακόμη μία τραγική απώλεια στο ΕΣΥ. Η άτυχη γυναίκα έδωσε "μάχη" με τον κορονοϊό, αλλά νικήθηκε.

Μία ακόμα απώλεια καταγράφεται στο προσωπικό του ΕΣΥ από τον κορονοϊό καθώς κατέληξε σήμερα το πρωί 54χρονη νοσηλεύτρια στο ΑΧΕΠΑ.

Η γυναίκα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου εργαζόταν, επί τρεις εβδομάδες, και σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ πρόκειται για την 13η υγειονομική υπάλληλο που κατέληξε από κορονοϊό και τη δεύτερη που καταλήγει στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται με κορονοϊό σε άπλες κλίνες τουλάχιστον 3 με 4 γιατροί και νοσηλευτές. Σήμερα υπάρχουν 8-9 κενές κλίνες ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ.