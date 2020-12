Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: λιγότερες οι πρώτες δόσεις που θα έλθουν στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η Κομισιόν για τα εμβόλια. Τα κακά μαντάτα Πέτσα για τις δόσεις στη χώρα μας. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την άφιξη των πρώτων εμβολίων κατά του κορονοϊού στη χώρα μας και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου εμβολιασμού. Είναι μάλιστα πολύ πιθανό τα πρώτα εμβόλια να φτάσουν πριν το τέλος του έτους, με πιθανή έναρξη των εμβολιασμών στις 28 ή 29 Δεκεμβρίου.

Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα μπορέσουν «να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα» τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Covid-19, από την στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για το εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί από τις Pfizer-BioNTech, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως...είναι μία τεράστια επιχείρηση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού όλοι μαζί οι είκοσι επτά, με έναρξη την ίδια ημέρα», πρόσθεσε.

Υπό την πίεση της Γερμανίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε χθες ότι η προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου συνεδρίαση για τον εμβόλιο θα διεξαχθεί, τελικά, στις 21 Δεκεμβρίου. Αφού εξετάσει τη γνωμοδότηση της ρυθμιστικής αρχής και διαβουλευθεί με τα κράτη μέλη (μία διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει λίγες ημέρες) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι επιτέλους σε θέση να δώσει έγκριση για την υπό όρους κυκλοφορία του εμβολίου Pfizer-BioNTech στην Ενωση γύρω στα Χριστούγεννα

«Συνολικά, έχουμε αγοράσει περισσότερες δόσεις (εμβολίων) από όσες απαιτείται για όλον τον κόσμο στην Ευρώπη», μέσω συμβολαίων με διαφορετικά εργαστήρια, ώστε να συγκροτήσουμε ένα «διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο» εμβολίων στο στάδιο της ανάπτυξής τους, υπενθύμισε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Οπως διασχίσαμε ενωμένοι την πανδημία αυτή, ας ξεκινήσουμε ενωμένοι την εξάλειψη αυτού του φοβερού ιού» », κατέληξε.

Πέτσας: μόνο 300.000 δόσεις εμβολίου στην Ελλάδα

Μπορεί λοιπόν να καλλιεργείται μια ευφορία ότι η ΕΕ εγκρίνει το εμβόλιο, όμως υπάρχουν και κακά νέα. Τα εμβόλια που θα έρθουν θα είναι λιγότερα σε όλες τις χώρες της ΕΕ γιατί δεν επαρκεί ο ρυθμός παραγωγής. Έτσι από την Pfizer, από τις 600 χιλιάδες δόσεις που μας αναλογούσαν ως χώρα, θα έρθουν 300 χιλιάδες τον πρώτο μήνα.

"Σε όλη την Ε.Ε. τα εμβόλια θα έρθουν γρηγορότερα, αλλά θα είναι λιγότερα τον Ιανουάριο" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στα "Παραπολιτικά FM". Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι αρχικά θα έρθουν στη χώρα μας μόνο 300.000 δόσεις εμβολίου που σημαίνει ότι μέσα στον Ιανουάριο θα εμβολιαστούν μόλις 150.000 άτομα.

Ο κ. Πέτσας χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως κακό νέο, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα και τις αποστάσεις, μέτρα που, όπως είπε, δεν θα μας εγκαταλείψουν για αρκετούς μήνες μέσα στο 2021.

Γι αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα σε τοπικό επίπεδο καθώς παρουσιάζεται σε κάποιες περιπτώσεις αύξηση κρουσμάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ενδεικτικό παράδειγμα η Κοζάνη, την οποία επισκέπτεται την Πέμπτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ στη Δυτική Αττική αυτή την στιγμή δεν υπάρχει πρόθεση για πακέτο αυστηρότερων μέτρων

Ο πρωθυπουργός, στη διάρκεια της σύσκεψης για την στρατηγική του εμβολιασμού τόνισε ότι η χώρα μας θα λάβει συνολικά 25.000.000 δόσεις εμβολίων βάσει των συμβάσεων προαγοράς που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις προαναφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες.

“Επιχείρηση Ελευθερία”: ξεκινά το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού

Σε λίγα 24ωρα ξεκινά η εθνική εκστρατεία για τον εμβολιασμό που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους και την ουσία της αποδίδει πλήρως μία και μόνο λέξη: Ελευθερία. Έτσι, η επιχείρηση αυτή ονομάστηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, «Επιχείρηση Ελευθερία».

"Ελευθερία να ζούμε και να δημιουργούμε υγιείς, απελευθερωμένοι από την ομηρία και τους καταναγκασμούς της πανδημίας. Ελευθερία να επιστρέψουμε και να διεκδικήσουμε και πάλι υψηλούς ρυθμούς ευημερίας. Ελευθερία να γιορτάσουμε το 2021 τα 200 χρόνια της ελευθερίας μας ως έθνος" τόνισε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Η κυβέρνηση οργανώνει βήμα, βήμα το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού ώστε η θωράκιση κατά του κορονοϊού να φτάσει δωρεάν σε κάθε γωνιά του τόπου, με προτεραιότητα την οποία θα καθορίσει, με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Η απόλυτη προτεραιότητα πάντως δίνεται στους υγειονομικούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εργαζόμενους όλων των νοσοκομείων και των δομών υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών.

Δημιουργούνται έτσι 1.018 ειδικά κέντρα εμβολιασμού, με 65 κινητές μονάδες. Παράλληλα, σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλλουν ειδικοί επιστήμονες, φορείς, Επιμελητήρια, η Εκκλησία, οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι θα έχουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα κλείνονται τα ραντεβού, ειδικά για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Η απειλή του κορονοϊού όμως δεν τελειώνει εδώ και έτσι, μέχρι να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 60% του ελληνικού πληθυσμού, δεν θα πρέπει να χαλαρώσει η προσήλωση στα μέτρα προστασίας. "Θα φοράμε μάσκα κάνοντας το εμβόλιο, θα φοράμε μάσκα και μετά το εμβόλιο. Και όσο θα προχωρά ο εμβολιασμός, τόσο θα υποχωρεί ο ιός και τόσο συντομότερα θα μπορούμε να κερδίσουμε πίσω τον έλεγχο της ζωής μας" σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για μια τεράστια υγειονομική επιχείρηση που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως εθνική προσπάθεια, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1.

Πώς θα κλείνουμε το ραντεβού για το εμβόλιο

Ο τρόπος θα είναι εξαιρετικά απλός και θα γίνει χρήση των ψηφιακών μέσων, όπως η πλατφόρμα emvolio.gov.gr, η άυλη συνταγογράφηση και το τηλέφωνο.

Τα φαρμακεία θα έχουν κομβικό ρόλο στον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών που δεν έχουν γνώσεις της τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να αναλαμβάνουν το κλείσιμο των ραντεβού για τους πολίτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή τηλεφωνικά, στα εμβολιαστικά κέντρα.

Μέσω των παραπάνω τρόπων εμβολιασμού, όσοι εμβολιάζονται θα μπορούν να καταχωρηθούν στο ειδικό Μητρώο που είναι ήδη ενεργό.

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση οφείλει να σοβαρευτεί επιτέλους

«Η είδηση ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί μόνο 300.000 δόσεις εμβολίου τον Ιανουάριο, δηλαδή θα εμβολιαστούν μόνο 150.000 πολίτες, επιβεβαιώνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία φωνάζει από την πρώτη στιγμή: Ότι το εμβόλιο, το οποίο η Κυβέρνηση έχει αναγάγει σε πανάκεια για να δικαιολογήσει την αδράνειά της στην ενίσχυση του ΕΣΥ, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, αλλά από μόνο του δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι να εμβολιαστεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού, οι πολίτες δεν μπορούν να παραμένουν εκτεθειμένοι σε μία πανδημία εκτός ελέγχου.», σχολιάζει η Κουμουνδούρου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρονται επίσης τα εξής:

«Η Κυβέρνηση, που ψήφισε έναν προϋπολογισμό με μείωση κατά 580 εκατ. ευρώ των δαπανών για την Υγεία εν μέσω πανδημίας, οφείλει να σοβαρευτεί επιτέλους. Έστω και τώρα να προχωρήσει:

στη συνταγογράφηση και αποζημίωση των τεστ ώστε να γίνονται μαζικά και δωρεάν στους πολίτες, για να έχουμε έγκυρη και έγκαιρη εικόνα της διασποράς στην κοινότητα.

σε ενίσχυση του ΕΣΥ με κίνητρα και σχέδιο για μόνιμες προσλήψεις γιατρών, που απουσιάζει εντελώς από οποιαδήποτε αναφορά της Κυβέρνησης

σε επίταξη, όπου χρειάζεται, των ιδιωτικών κλινών, ώστε να γίνεται κεντρική διαχείριση από το ΕΣΥ.

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να συνεχιστεί. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη.»