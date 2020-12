Life

Πυροσβέστες “Αγιοβασίληδες” μοίρασαν χαμόγελα και δώρα στα παιδιά της “Ελπίδας” (εικόνες)

Μία συγκινητική εκδήλωση πραγματοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα». Δείτε φωτογραφίες.

Μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα».

Κατά την εξέλιξη της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους πυροσβέστες να πραγματοποιούν επίδειξη πυροσβεστικών επιχειρήσεων, καθώς η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος έπαιζε χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Ο Άγιος Βασίλης και οι καλικάντζαροι μοίρασαν δώρα στο προαύλιο του νοσοκομείου και ιπτάμενοι πυροσβέστες κατέβαιναν με σχοινιά από όροφο σε όροφο, χαρίζοντας δώρα. Τα παιδιά χάρηκαν και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Διοικητής του νοσοκομείου Εμμανουήλ Παπασάββας παρουσίασε στην κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, η οποία είχε συνδεθεί μέσω Skype, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, ως διοργανωτές της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Η κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε την μεγάλη σημασία που έχει για τα παιδιά η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό όπως τόνισε «... να δούμε την λάμψη μέσα στα μάτια των παιδιών μας, μέσα από αυτή την εκδήλωση».

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι, «είναι σπουδαίο το έργο της Πολιτικής Προστασίας σε αυτή την δύσκολη για όλους μας περίοδο» και απευθυνόμενη στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, εξήρε το έργο και την προσφορά των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος προς την Ελληνική κοινωνία και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, «είμαστε συμπαραστάτες στο σπουδαίο έργο που επιτελείτε».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε: «Είμαστε σήμερα εδώ πάνω από όλα για αυτό το ξεχωριστό μήνυμα που εκπέμπουν τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε κοντά τους και είναι κάτι που μας γεμίζει πραγματική ελπίδα. Δείχνει το δρόμο της καθημερινής προσπάθειας για το χαμόγελο, για το φως, για την ίδια τη ζωή. Φέτος, οι γιορτές θα είναι διαφορετικές για όλους τους πολίτες που θα μείνουν μέσα στο σπίτι. Δεν θα είναι όμως διαφορετικές για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεών μας, του ΕΚΑΒ. Για αυτούς θα είναι ίδιες οι γιορτές, θα είναι έξω από το σπίτι, μακριά από τις οικογένειές τους, πιστοί στο καθήκον, πάντα στην προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των πολιτών. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι είμαστε εδώ. Και βρισκόμαστε μαζί σας για να είμαστε απλά χρήσιμοι στην τεράστια δική σας προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλους! Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε!» Ο Νίκος Χαρδαλιάς, δώρισε στον Σύλλογο «Ελπίδα» μια εικόνα της Αγίας Άννας για το ομώνυμο παρεκκλήσιο του νοσοκομείου.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «... οι συνθήκες που πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση είναι πολύ δύσκολες, λόγω της πανδημίας, όμως όταν όλοι μαζί δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και ο στόχος επιτυγχάνεται. Συγκεντρωθήκαμε στο χώρο αυτό για να σκορπίσουμε γέλια και χαρά στα παιδιά που φιλοξενούνται και να τα γεμίσουμε με την αισιοδοξία, που άλλωστε είναι και το νόημα των Χριστουγέννων».

Στη συνέχεια, αφού ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ευχήθηκε προσωπικά στην κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και στο προσωπικό του ιδρύματος να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους με τον ίδιο ζήλο, μοιράζοντας χαρά και ελπίδα τόσο στα μικρά παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, προσέφερε ένα έργο τέχνης, μια φωτιζόμενη παρουσίαση της λέξης ΕΛΠΙΔΑ που αντικατοπτρίζει την ελπίδα και φωτίζει τις ψυχές των παιδιών.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19, παρευρέθηκε ο Διοικητής της 1ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Νιάφας.