Χρυσοχοΐδης: θα σφραγιστούν περιοχές, ακόμη και σπίτι - σπίτι

«Κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

(εικόνα αρχείου)

«Κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά από ευρεία σύσκεψη στην Ελευσίνα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ελευσίνας, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, εκπροσώπων της Περιφέρειας, δημάρχων της Δυτικής Αττικής και υγειονομικών φορέων.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε το θέμα της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Αμέσως μετά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε:

Δεν έχω να πω πολλά, στην πραγματικότητα έχω να πω ένα μόνο: Κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, να εξηγήσουμε, να συνδράμουμε, αλλά του κεφαλιού του κανείς. Σε αντίθετη περίπτωση θα σφραγισθούν οι περιοχές, ακόμη και σπίτι – σπίτι.

Δεν είναι ούτε απειλή, ούτε προειδοποίηση. Είναι απόφαση και θα γίνει έτσι αν χρειαστεί.