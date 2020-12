Life

Η απάντηση του Eminem στον Ομπάμα για το "Lose Yourself"

Σε βίντεο ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε ότι στράφηκε στη χιπ χοπ προκειμένου να συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2008.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ομπάμα ξεκίνησε μια νέα σειρά στο Instagram στην οποία κάνει αναδρομή στην προεδρία του για να τη συνδέσει με τα απομνημονεύματά του με τίτλο «A Promised Land» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Ανέφερε επίσης τα δύο τραγούδια που τον ενέπνευσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, «My 1st song» του Jay Z και το «Lose Yourself» του Eminem.

«Όποτε χρειαζόμουν κάποια έμπνευση για την προεδρική εκστρατεία, συχνά στρεφόμουν στη μουσική» .

Μόλις ο Eminem εντόπισε το βίντεο του Ομπάμα, το κοινοποίησε στο Instagram για να το μοιραστεί με εκατομμύρια ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ράπερ από το Ντιτρόιτ κοινοποίησε το βίντεο στο Instagram με το emoji που συμβολίζει ευχαριστίες.

Τον Νοέμβριο το «Lose Yourself» ήταν στη λίστα των αγαπημένων τραγουδιών που δημοσιοποίησε στο Spotify, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο προώθησης του βιβλίου του.