Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Για ψώνια και η Μέρκελ πριν από το lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού πήγε και τι ψώνισε η Άγκελα Μέρκελ λίγο πριν το ολικό lockdown που τέθηκε σε ισχύ σήμερα στην Γερμανία.

Ακόμη και η Καγκελάριος Άγkελα Μέρκελ χρειάστηκε να σπεύσει στην αγορά λίγο πριν από το γενικό lockdown που τέθηκε σήμερα σε ισχύ σε όλη την Γερμανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η κυρία Μέρκελ επισκέφθηκε ιδιωτικά το εμβληματικό πολυκατάστημα του δυτικού Βερολίνου KaDeWe την Δευτέρα το απόγευμα. Η εφημερίδα δημοσιεύει σχετική φωτογραφία και επισημαίνει ότι η Καγκελάριος επισκέπτεται συχνά το συγκεκριμένο κατάστημα και κυρίως τον όροφο με τα είδη τροφίμων.

Τις τελευταίες δύο ημέρες στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Βερολίνου διαπιστώθηκε ιδιαίτερος συνωστισμός, ακόμη και ουρές έξω από κάποια καταστήματα, ωστόσο στο KaDeWe υπήρχε περιορισμένη κίνηση, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της πελατείας του αφορά τουρίστες.