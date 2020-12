Κόσμος

Ερντογάν: Επίθεση στην κυριαρχία μας οι κυρώσεις των ΗΠΑ

Για επίθεση κατά της χώρας του, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε σήμερα τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ουάσινγκτον εναντίον της Άγκυρας, επειδή αγόρασε ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, χαρακτηρίζοντάς τις επίθεση εναντίον «της κυριαρχίας» της χώρας του.

«Για τι είδους συμμαχία πρόκειται; Η απόφαση αυτή είναι μια ανοικτή επίθεση εναντίον της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, αναφερόμενος στη συμμετοχή της Τουρκίας και των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη πως οι αμερικανικές κυρώσεις θα αποτύχουν στον στόχο τους που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αποθαρρύνουν στις προσπάθειες της αμυντικής βιομηχανίας της Άγκυρας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως οι κυρώσεις δείχνουν μια εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι Τουρκίας, αλλά πρόσθεσε πως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν απ' αυτές θα ξεπερασθούν.